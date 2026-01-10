Slušaj vest

Rijaliti zvezda Kloi Kardašijan progovorila je o svom seksualnom životu nakon raskida s Tristanom Tompsonom, te otkrila zašto neko vreme nije imala seksualne odnose. O tome je progovorila u videu s naslovom "Ask Me Anything", koji je objavila na Jutjubu.

"Oh, trenutno imam puno emocija u vezi s tim da muškarac bude u mom krevetu", rekla je ona. Dodala je i da je "jedini dečko kom je trenutno dozvoljeno da bude u njenom krevetu" njen sin Tejtum, kog je dobila 2022. godine putem surogat-majke. "Ne želim nikoga osim ako to nije moj sin. Kao, on je jedini dečko kom je trenutno dozvoljeno da bude u mom krevetu", poručila je ona.

U galeriji pogledajte fotografije Kloi Kardašijan:

Kloi Kardašijan

Kardašijan je podelila i kako se zaista oseća prema muškarcima koji "jedu hranu u krevetu ili bilo kom drugom mestu osim određenog prostora za jelo". Priznala je da mora da napravi izuzetak kada je to u pitanju, s obzirom na to da i sama voli da "gricka" u spavaćoj sobi.

"Ja sam osoba koja gricka. Volim da imam određene grickalice u svom krevetu. Ne volim ništa mokro. Ne želim obrok, ništa od toga. Vrlo sam izbirljiva po tom pitanju. Ali mi ne smeta ako ležim u krevetu i, ne znam, jedem kokice ili nešto slično, to mi je u redu", rekla je ona. Dodala je i da je pomalo "nervozna" kada njena deca jedu s njom u krevetu, zbog čega postavlja peškir kako bi izbegla mrvice ili prosipanje.

Kloi Kardašijan i Tristan Tompson

Kloi je od 2016. do 2021. godine bila u vezi s prekidima s košarkašem Tristanom Tompsonom. Vezu su raskinuli nakon što je saznala da je Tompson dobio dete s fitnes-modelom Marali Nikols u decembru 2021. godine. Prethodno je bila u braku gotovo sedam godina s košarkašem Lamarom Odomom, a razvod su finalizovali 2016. godine, usred glasina o njegovom neverstvu.

Kardašijan je prošle godine progovorila o trenutku kada je tadašnjeg supruga uhvatila u prevari. "Bili smo u braku. On je radio svoje i otišao je u nekakav motel u centru Los Anđelesa i bio je s devojkom. Videla sam kroz prozor da su on i ta devojka bili... ili su bili goli ili je ona bila u donjem vešu, nešto slično", ispričala je u podkastu "Call Her Daddy".

Lamar Odom i Kloi Kardašijan bili su u braku sedam godina

Rijaliti zvezda je prošle godine otkrila i da "jako dugo" nije spavala s muškarcem. "Mislim, nisam bila intimna već dosta dugo. Dakle, vratila sam se na početak. Ponovo rođena. Mogla bih da nađem nekog za seks, ali jednostavno ne želim da imam seks", rekla je ona u emisiji "The Kardashians". U popularnoj rijaliti emisiji je takođe otkrila da "nije imala seksualne odnose više od tri godine".

