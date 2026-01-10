Slušaj vest

Sahrana Jovanke Jolić je održana danas na groblju Lešće u Beogradu. Ona je preminula 4. januara nakon što joj je pozlilo dok je bila napolju, usled čega se srušila na zemlju. Najbliži su se danas oprostili od Jovanke Jolić na Lešću gde je sahranjena.

Jovanka se kako se navodi nezvanično, bila dugo bolesna. Porodica, prijatelji i komšije su se danas okupili na Lešću kako bi se od nje oprostili.

Ćerke su skrhane bolom primale saučešće od porodice i prijatelja, preneo je Blic.

Bila hit na mrežama zbog svojih izjava

Jovanka je postala hit na mrežama nakon neverovatne izjave da najbogatiji čovek sveta, Ilon Mask, zapravo vuče korene iz Republike Srpske, što je izazvalo lavinu komentara i podsmeha.

Govorila je i o tome kako su Srbi najstariji narod, što je mnogima bilo čudno, ali je ona tvrdila da za sve postoje dokazi. Takođe je i tvrdila da su Kinezi izvršili genocid nad Srbima, te da "ispod kineskog zida ima najviše srpskih kostiju".

Njena izjava da su Srbima "prvo uzeli Egipat" jedna je od najviralnijim na društvenim mrežama. Ona se u medijima predstavljala kao istoričar umetnosti i "stručnjak za konspirologiju", zvaničnih potvrda o njenom obrazovanju - nema.

Komšije slomljene zbog smrti

Inače, komšije internet senzacije, Jovanke Jolić, bile su u šoku kada su saznali za smrt komšinice.

- Bila je dobar komšija. Žao mi je što se ovo desilo i na način na koji se desilo. Bila je fina žena, ćerke njene poznajem. Imam samo reči hvale. Možda je neko imao nesuglasica sa njom, ali kad se sve sabere nije bila loš čovek. Nismo ovo očekivali, rekao je jedan komšija.

Kako smo saznali od komšija sa ćerkom Angelinom je živela, dok je druga ćerka udata i živi sa suprugom i decom.

