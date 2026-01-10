Slušaj vest

Predsednik Amerike Donald Tramp otkrio je kako mu je muzički mogul Šon Didi Kombs tražio predsedničko pomilovanje. Podsetimo, 56-godišnji Paf Dedi nedavno je osuđen na 50 meseci zatvora nakon što je proglašen krivim po dvema tačkama optužnice za prevoz radi učestvovanja u prostituciji.

Tramp odbio molbu

U ekskluzivnom izveštaju koji je "New York Times" objavio 8. januara, 79-godišnji Tramp potvrdio je da je Didi "tražio pomilovanje". Na direktno pitanje da li razmatra tu mogućnost, Tramp je odgovorio da "nema nameru da pomogne" osramoćenom muzičaru.

Predsednik Tramp je takođe naveo da mu se Kombs obratio "putem pisma". Kada su novinari zatražili više detalja o Didijevom zahtevu, Tramp je odgovorio kontrapitanjem: "Oh, da li biste želeli da vidite to pismo?", ali pismo na kraju nije predočio.

I u oktobru je tražio pomilovanje

Tramp je u oktobru u Beloj kući novinarima otkrio da je Didi tražio pomilovanje, potvrdivši da je primio poseban zahtev koji se tiče Kombsa. "Zovem ga Paf Dedi; tražio mi je pomilovanje", izjavio je Tramp.

