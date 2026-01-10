Slušaj vest

Glumac Danijel Stern (68), poznat po ulozi razbojnika u kultnom božićnom filmu "Sam u kući“, navodno je priveden zbog pokušaja da angažuje eskort damu usred praznične sezone.

Prema navodima portala TMZ, Stern je 10. decembra dobio prekršajnu prijavu zbog navodnog nuđenja novca za seksualne usluge u jednom hotelu u gradu Kamarilju, u Kaliforniji. Incident se dogodio u jeku praznika, što je dodatno privuklo pažnju javnosti.

Danijel Stern u filmu Sam u kući Foto: Supplied by LMK / IPA / IPA / Profimedia

U saveznoj državi Kaliforniji, nuđenje novca za prostituciju smatra se prekršajem, a u slučaju osuđujuće presude može biti kažnjeno zatvorskom kaznom do šest meseci ili novčanom kaznom do 1.000 dolara.

Stern je široj publici najpoznatiji po ulozi jednog od nespretnih provalnika u filmu koji se i danas tradicionalno emituje tokom božićnih praznika.

Neuspeli pokušaj provoda dogodio se svega nekoliko dana pre nego što je otkriveno da je Stern angažovan da pomogne u dekorisanju čuvene kuće u kojoj je film sniman, a koja se nalazi u predgrađu Čikaga - Vinetki, u saveznoj državi Ilinois.

- Dobio sam poziv od ljudi koji su vlasnici kuće iz filma "Sam u kući“ - rekao je Stern u intervjuu za magazin "People", objavljenom na Badnje veče. - Pošto sam i vajar, pitali su me da li bih mogao da uradim skulpturu za kuću. Tako da trenutno pravim skulpturu sebe i pauka.

Insert iz filma Sam u kući Foto: Twentieth Century Fox Film Corpo / AFP / Profimedia

Skulptura će predstavljati omaž čuvenoj sceni jurnjave unutar kuće, u kojoj likovi koje tumače Stern i Džo Peši pokušavaju da uhvate Kevina, koga igra Mekoli Kalkin, ali ih u tome neprestano sprečavaju domišljate zamke koje je dečak postavio.

U jednoj od najpoznatijih scena filma, Kalkinov lik stavlja ogromnu tarantulu na Sternovo lice, na šta glumac reaguje vrisakom nalik onom iz Hičkokovog filma „Psiho“.

- Biće to pomalo ludo. Skulptura će se nalaziti u kući iz filma "Sam u kući", tako da će taj pauk - kako god da mu je bilo ime, Čarli - biti zauvek ovekovečen u bronzi.“

Stern, koji se u međuvremenu povukao iz Holivuda i preselio na ranč u Venturi u Kaliforniji kako bi se posvetio umetnosti, otkrio je da će ova skulptura biti njegov prvi autoportret.

- Gledao sam sebe u ateljeu i napravio sam sebe znatno zgodnijim nego što zaista izgledam u stvarnom životu - priznao je uz osmeh. - Pa, zašto da ne?

Sam u kući Foto: Twentieth Century Fox Film Corpo / AFP / Profimedia

Glumac je ponovo tumačio lik razbojnika u nastavku filma "Sam u kući 2: Izgubljen u Njujorku“, u kom je zajedno sa Džoom Pešijem kriminalni dvojac preimenovao u "lepljive bandite“.

U oktobru je Stern hitno prebačen u bolnicu u okrugu Ventura nakon zdravstvenih tegoba, ali je ubrzo pušten na kućno lečenje i "sada se oseća dobro“, izjavio je njegov predstavnik za TMZ.

Stern se do sada nije javno oglašavao ni povodom prekršajne prijave zbog nuđenja prostitucije, niti u vezi sa hospitalizacijom.

