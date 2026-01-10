postavila je na svoje mesto

Mišljenja su podeljena. Dok jedni smatraju da bi kralj Čarls trebalo da prepusti krunu princu Vilijamu, drugi ga hvale jer uprkos borbi s rakom i nedeljnim hemoterapijama, koje je tek početkom 2026. uspeo da smanji, nastavlja da obavlja svoje dužnosti.

Međutim, prema novom izveštaju, Kejt Midlton ima osećaj da joj je titula kraljice bliža nego ikad, te svojim modnim odabirima praktično "poručuje svetu da neće proći mnogo pre nego što postane kraljica".

Jedan od takvih poteza bila je njena odluka da nosi tijaru s čak 2.600 dijamanata, koja u javnosti nije viđena od 2006. godine, te je, nakon smrti supruga kraljice Viktorije, bila rezervisana isključivo za "buduće kraljice po pravu". Reč je o tijari Oriental Circlet, a smatra se da je Kejt njome poslala vrlo jasnu poruku, pogotovo kamili.

Iako je cela priča započela tokom državne posete američkog predsednika Donalda Trampa, dobro upućeni izvor rekao je za magazin "Closer" da je "kraljica Kamila još uvek potresena banketom i smatra kako Kejtin izbor tijare nije bio slučajan, već snažno simboličan". Naime, nošenjem te tijare, tvrdi izvor, "Kate je svetu poručila da neće proći mnogo vremena pre nego što postane kraljica".

kraljica Kamila

Uz to, Kejt je tokom božićnih praznika bila u centru pažnje, zbog čega se "Kamila oseća zapostavljeno", navodi isti izvor, prenosi Story.hr.

"Kejt je obožavana unutar porodice, ali i među britanskom javnošću, pa je logično da preuzima sve veću ulogu u oblikovanju budućnosti monarhije", objasnio je izvor.

Ipak, dodaje se kako Kejt planira velike promene kada dođe njeno vreme jer "snažno istupa i smatra da je period u kom su visoki članovi kraljevske porodice dolazili samo radi brzog fotografiranja i smatrali to obavljenim poslom završeno".

Za kraj, izvor ističe da "stara garda to ne podnosi, naročito Kamila, kojoj se nimalo ne sviđa da joj se nameću standardi koje mora da ispunjava. Međutim, Kejt je jača nego što mnogi misle i ne namerava da se povuče".

