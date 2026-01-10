Slušaj vest

Sara Džesika Parker (60), legendarna Keri Bredšo iz serije "Seks i grad", nedavno je primila nagradu "Carol Burnett Award" za izuzetan doprinos televiziji na gala događaju Golden Eve u Beverli Hilsu. Glumica je došla da primi nagradu u društvu supruga Metjua Broderika (63) i njihovog najstarijeg sina Džejmsa (23), koji je u retkom javnom pojavljivanju ukrao svu pažnju.

Sara je na pomenutom događaju bukvalno zablistala u svetlucavoj srebrnoj haljini, koju je upotpunila crnim pojasom i sakoom u istoj boji. Njena pratnja se modno uskladila u klasičnim crnim odelima s belom košuljom i leptir-mašnom.

Sara i Metju su u braku od 1997. godine i zajedno imaju troje dece. Najstarijeg Džejmsa dobili su pet godina nakon venčanja, a 2009. su uz pomoć surogat majke dobili i bliznakinje Merion i Tabitu.

Važe kao jedan od najskladnijih parova u Holivudu, iako je poznato da je Broderik bio neveran u braku. Strani mediji su 2008. pisali da Metju ima aferu s 25-godišnjakinjom dok Sara snima film "Seks i grad", a navodilo se i kako je glumac zavisan od seksa, što mu je poslužilo kao izgovor za preljube. Broderik i Parker te navode nikada nisu javno komentarisali, a s obzirom na to da im je brak opstao, s vremenom je sve palo u zaborav.

U galeriji se podsetite Sare Džesike Parker u kultnoj ulozi Keri Bredšo:

Uz Broderikovo ime veže se i jedan mnogo veći skandal koji se dogodio pre braka s Parker. Glumac je 5. avgusta 1987. izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je usmrtio majku i ćerku. Vozio je iznajmljeni BMW 316 dok je bio u Eniskilenu u Severnoj Irskoj i prešao je u pogrešnu traku, te se sudario s drugim autom. 28-godišnja Ana Galager, koja je upravljala vozilom, i njena majka, Margaret Doerti, koja je bila na mestu suvozača, poginule su na licu mesta.Metju je u nesreći slomio nogu i rebra, imao je potres mozga i kolaps pluća, a ispričao je policiji da se ne seća udesa i da ne zna zašto je bio u pogrešnoj traci.

"Ono čega se prvog sećam je buđenje u bolnici s čudnim osećajem u nozi", rekao je Metju. Optužen je za izazivanje smrti opasnom vožnjom i bio je suočen s pet godina zatvorske kazne, ali je na kraju dobio manju kaznu za neopreznu vožnju i morao je da plati novčanu kaznu.