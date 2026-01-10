Slušaj vest

Tri godine nakon razvoda od Toma Brejdija, manekenka i supermodel Žizel Bundšen je u decembru izgovorila sudbonosno "da" Hoakimu Valenteu, instruktoru džijudžice. Iako je njen bivši suprug srećan zbog nje, izgleda da je njena porodica ipak zabrinuta zbog ove odluke, a sve zbog novca.

U intimnoj, gotovo tajnoj ceremoniji održanoj 3. decembra u njihovom domu u Surfsajdu na Floridi, Žizel i njen partner venčali su se u krugu najbližih prijatelja i porodice. Par je prvi put viđen zajedno 2022. godine, a vezu su dugo držali privatnom. Prema izvorima, Valente je bio velika podrška Žizel dok je prolazila kroz razvod od Brejdija, a prošle godine u februaru dobili su i prvo zajedničko dete.

Međutim, njena porodica smatra da nije pomno razmislila o odluci da se uda. "Njena porodica ju je upozorila da je udaja za siromašnog muškarca kada vredi milione greška", rekao je izvor za Page Six.

Valente svakako ne spada među slavne osobe, ali ima svoju akademiju u Majamiju na Floridi sa svojom braćom. Međutim, Bundšen je ipak više puta proglašena najplaćenijim supermodelom i stekla je bogatstvo od 400 miliona dolara prema celebritynetworth.com.

"Njena porodica joj je rekla da jednostavno živi s njim. Ali između Valenteovog pritiska i nje kao tradicionalistkinje, osećala je da bi, budući da imaju dete, mogli i da se venčaju", dodao je izvor i naglasio: "Postoji predbračni ugovor, ali s nekim rupama koje znače da će u slučaju razvoda za njega biti finansijske nagodbe", prenosi Jutarnji.hr.

Žizel i legendarni NFL-ovac Brejdi bili su 13 godina u braku pre nego što su se odlučili za razvod u oktobru 2022. godine, a zajednički su objavili da su "odrasli u različitim smerovima". Zajedno imaju dvoje dece, sina Bendžamina i ćerku Vivijan. Oni su svoj razvod prošli bez problema, lako su se dogovorili po finansijskim pitanjima i pitanjima o starateljstva.

