Mark Epstajn i dalje insistira da postoje dokazi koji će pokazati da njegov brat, ozloglašeni finansijer Džefri Epstajn, nije izvršio samoubistvo, već da je ubijen u zatvoru.

Džefri Epstajn, osuđeni seksualni prestupnik i trgovac ljudima, pronađen je mrtav 10. avgusta 2019. godine u svojoj ćeliji u njujorškom zatvoru Metropolitan Correctional Center, gde je čekao suđenje po brojnim optužbama za trgovinu maloletnicama. Zvanično je saopšteno da je izvršio samoubistvo vešanjem, a upravo je Mark Epstajn bio taj koji je identifikovao telo.

Ovako je Epstajn izgledao 3 nedelje pre smrti:

Forenzičar koji je uzdrmao zvaničnu verziju

Kako su se sumnje o okolnostima Džefrije smrti brzo proširile, Mark je angažovao bivšeg glavnog sudskog lekara Njujorka, doktora Majkla Badena. Baden je tada izjavio da „dokazi više ukazuju na ubistvo nego na samoubistvo“, što je dodatno podgrejalo teorije o zaveri.

Međutim, u junu 2023. godine FBI i Ministarstvo pravde SAD objavili su izveštaj u kojem navode da ne postoji nijedan kredibilan dokaz koji bi ukazivao na nasilnu smrt ili umešanost treće strane.

„Što više saznajem, to sam sigurniji da je ubijen“

Uprkos tim nalazima, Mark Epstajn ne menja stav. U intervjuu za NBC News u julu 2025. godine izjavio je: „Sve više verujem da je ubijen. I svako ko pogleda sve činjenice dolazi do istog zaključka.“

Svoje tvrdnje ponovio je i u emisiji News Nation Now u petak, 9. januara, navodeći da će „u februaru biti objavljene nove obdukcione činjenice koje će to i dokazati“.

„Povrede se nisu poklapale sa načinom smrti“

Mark je rekao da, kada je video telo svog brata, povrede „nisu odgovarale načinu na koji je pronađen obešen“. Dodao je:

„Postoje samo tri načina da neko umre u zatvoru samoubistvo, prirodna smrt ili ubistvo. A Džef je ubijen. Želim da znam ko ga je ubio i u čije ime.“

Optužbe za zataškavanje i pitanje: koga štite?

Mark tvrdi i da su prethodne istrage, kao i njihovi zaključci, deo „zataškavanja“. „Zašto sva ta farsa? Koga pokušavaju da zaštite?“ zapitao se javno.

Istovremeno, odbacio je izjave Džefrijeve dugogodišnje saradnice Gislejn Maksvel, koja je u avgustu 2025. rekla da „ne vidi“ kako bi ubistvo moglo da se dogodi, iako je priznala da je to „naravno moguće“.

Maksvel je tada dodala da ne veruje u teorije o uceni i da ne misli da je Epstajn bio meta plaćenog ubistva, ali je rekla da bi, ukoliko je ubijen, to pre bilo „interno pitanje“.

