Timoti Busfild, glumac poznat po ulozi Denija Konenona u seriji The West Wing, suočava se sa teškim optužbama. Protiv njega su podignute dve tačke optužnice za krivično delo seksualnog kontakta sa maloletnikom i jedna tačka za zlostavljanje deteta.

Navodni napadi na dvoje jedanaestogodišnjaka

Prema nalogu za hapšenje koji je izdala Policijska uprava Albakirkija, a do kojeg je došao magazin PEOPLE u petak, 9. januara, vlasti tvrde da je Busfild, star 68 godina, imao nedozvoljen seksualni kontakt sa dvoje maloletne dece, tada uzrasta 11 godina. Njihovi identiteti nisu objavljeni.

Jedno od dece navelo je da su se incidenti događali još od trenutka kada je imao samo sedam godina.

Timoti Basfild Foto: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

Istraga pokrenuta nakon prijave lekara

Istraga je započeta 1. novembra 2024. godine, nakon što je lekar u Univerzitetskoj bolnici Novog Meksika obavestio policiju o sumnji na seksualno zlostavljanje dece.

Roditelji su istražiteljima rekli da su njihovi sinovi bili dečji glumci i da su Busfilda upoznali na snimanju FOX-ove serije The Cleaning Lady, gde je radio kao reditelj. Serija se emitovala od januara 2022. do juna 2025. godine.

Predstavnici televizijske mreže FOX nisu odmah odgovorili na upit magazina PEOPLE.

Prema navodima iz naloga, Busfild se tokom rada na seriji posebno zbližio sa dečacima i navodno im govorio da ga zovu „Ujka Tim“.

Otac dece je policiji rekao da je ranije čuo glasine kako je Busfild bio neprimereno prisutan u kontaktu sa ženama, ali i sa maloletnicima. Nakon toga, majka je pitala sinove da li ih je iko ikada dodirivao na način koji im je bio neprijatan. Deca su, navodno, odgovorila: „Misliš, kao Ujka Tim?“

Sumnja na grooming i manipulaciju

Advokat je savetovao roditeljima da decu odvedu u bolnicu, gde su stručnjaci procenili da postoje elementi tzv. groominga, odnosno postepenog sticanja poverenja radi zlostavljanja.

U početku deca nisu prijavila direktan seksualni kontakt, već su navela da ih je Busfild često golicao po stomaku i nogama, zbog čega slučaj tada nije ispunjavao kriterijume za dalje procesuiranje.

Psihičke posledice i nova prijava

Majka je 3. oktobra 2025. godine podnela novu policijsku prijavu i obavestila socijalne službe, tvrdeći da su deca priznala da ih je Busfild seksualno zlostavljao u periodu od novembra 2022. do proleća 2024. godine.

Jedno od dece je svom terapeutu reklo da ga je Busfild neprimereno dodirivao. Sa deset godina dijagnostikovani su mu umereni posttraumatski stresni poremećaj i anksioznost. Imao je noćne more, strahove, mokrenje u krevet i druge probleme u ponašanju.

Terapeut je naveo da je dete tvrdilo da ga je Busfild tri do četiri puta dodirivao i trljao po polnom organu, te da je nakon toga delovao posramljeno.

Strah i ćutanje na snimanju

Prema navodima policije, dete je reklo da se plašilo da bilo kome ispriča šta se dešava jer je Busfild bio reditelj i autoritet na setu. Navodno je nakon snimanja trčalo ka ocu i krilo se iza njega.

Majka je dodala da su roditelji ranije dobijali tablete kako bi mogli da prate snimanje iz druge prostorije, ali da je ta praksa prekinuta kada je Busfild rekao da to „nije standardna procedura“.

Busfild: „Moguće je da sam ih golicao“

Busfild je policiji rekao da su roditelji dece bili nezadovoljni jer su njihovi sinovi kasnije zamenjeni mlađim glumcem, te da je cela priča motivisana osvetom.

Priznao je da je moguće da je podizao i golicao decu jer je želeo „razigranu atmosferu“ na snimanju, ali je negirao bilo kakvo neprimereno ponašanje. Tvrdio je da se sve odvijalo pred drugima.

Dodao je i da su on i njegova supruga, glumica Melisa Gilbert, održavali odnos sa porodicom i van posla, zajedno provodili praznike i kupovali deci božićne poklone.

Svedok tvrdi da je video poljubac

U nalogu se navodi da je tokom interne istrage jedna osoba izjavila da je u decembru 2024. videla Busfilda kako u šminkernici ljubi maloletnog dečaka u lice dok mu je šišana kosa.

Policija navodi i da veruje da je Busfild imao priliku da bude nasamo sa jednim od dečaka dok je ležao u krevetu na scenografiji.

Ranije optužbe

U dokumentima se navodi i da se Busfild suočavao sa optužbama za seksualno zlostavljanje još 1994. godine.

Predstavnici Timotija Busfilda, njegove supruge Melise Gilbert, kao i kompanije Warner Bros, nisu odgovorili na upite magazina PEOPLE za komentar.