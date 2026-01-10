Slušaj vest

T.K. Karter, glumac najpoznatiji po ulozi u kultnom horor filmu iz 1982. godine "The Thing", preminuo je u 69. godini.

Prema navodima TMZ-a, vlasti su u petak pronašle Karterovo telo u njegovom domu u Duarteu, u Kaliforniji.Policija je potvrdila da je poziv primljen oko 17:42 časova, a zatim je sačinjen i izveštaj o njegovoj smrti.

T.K. Karter Foto: Youtube printscreen

Zvaničnici navode da nema indicija o nasilnoj smrti, a tačan uzrok za sada nije objavljen.

Karterova karijera trajala je nekoliko decenija i započela je sredinom 1970-ih.

Ostvario je zapažene uloge u filmovima kao što su "Runaway Train" (1985), "Space Jam" (1996) i "Domino" (2005).

Pojavljivao se i na televiziji, uključujući ponavljajuće uloge Majka Fultona u seriji "Punky Brewster" tokom 1980-ih i T-Bonea u The Steve Harvey Show tokom 1990-ih.

Igrao je i u mini-seriji "The Corner" iz 2000. godine, o kojoj je govorio u avgustu 2025., otkrivši u emisiji "Live from the Green Room" da je u početku imao problema čak i da dobije audiciju, sve dok ga prijatelj nije povezao sa svojim menadžerom.

Nastavio je da glumi i poslednjih godina, pojavivši se u tri epizode serije "The Company You Keep" i u pet epizoda serije Dave Lil Dikija tokom 2023. godine.

