Slušaj vest

T.K. Karter, glumac najpoznatiji po ulozi u kultnom horor filmu iz 1982. godine "The Thing", preminuo je u 69. godini.

Prema navodima TMZ-a, vlasti su u petak pronašle Karterovo telo u njegovom domu u Duarteu, u Kaliforniji.Policija je potvrdila da je poziv primljen oko 17:42 časova, a zatim je sačinjen i izveštaj o njegovoj smrti.

T.K. Karter
T.K. Karter Foto: Youtube printscreen

Zvaničnici navode da nema indicija o nasilnoj smrti, a tačan uzrok za sada nije objavljen.

Karterova karijera trajala je nekoliko decenija i započela je sredinom 1970-ih.

Ostvario je zapažene uloge u filmovima kao što su "Runaway Train" (1985), "Space Jam" (1996) i "Domino" (2005).

Pojavljivao se i na televiziji, uključujući ponavljajuće uloge Majka Fultona u seriji "Punky Brewster" tokom 1980-ih i T-Bonea u The Steve Harvey Show tokom 1990-ih.

Igrao je i u mini-seriji "The Corner" iz 2000. godine, o kojoj je govorio u avgustu 2025., otkrivši u emisiji "Live from the Green Room" da je u početku imao problema čak i da dobije audiciju, sve dok ga prijatelj nije povezao sa svojim menadžerom.

Nastavio je da glumi i poslednjih godina, pojavivši se u tri epizode serije "The Company You Keep" i u pet epizoda serije Dave Lil Dikija tokom 2023. godine.

(Kurir.rs/Telegraf)

Ne propustitePop kulturaUmro brat Patrika Svejzija
Untitled-1.jpg
ŽivotUmrla sestra Ane Frank: Preživela Aušvic, a sada joj kralj odao počast
Eva Šlos
Pop kulturaUmro poznati novinar BBC Jamir Azar: Više od 3 decenije izveštavao je o najvažnijim temama
Jamir Azar
Pop kulturaŠta se desilo pre kobne noći? Burna prošlost ćerke holivudske ikone koja je nađena mrtva za Novu godinu izlazi na videlo
Viktorija Džouns, ćerka Tomija Lija Džounsa, pronađena mrtva u hotelu u San Francisku

STARS SPECIJAL S02 EP13 Izvor: kurir televizija