Slušaj vest

Poznati turski glumacDžan Jaman i glumica Selen Gorguzel uhapšeni su zajedno sa još pet osoba u policijskoj raciji u Istanbulu.

Turski mediji prenose da su Jaman i Gorguzel nakon hapšenja odvedeni u Institut za sudsku medicinu radi vađenja krvi.

1/12 Vidi galeriju Džan Jaman Foto: AllShotLive / ddp USA / Profimedia, Vincenzo Landi/MDPhoto/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia, Mondadori Portfolio / ddp USA / Profimedia

Policija je, po nalogu tužioca posle ponoći, izvršila raciju u devet noćnih klubova u Istanbulu.

Među objektima koju su pretreseni bio je i hotel "Bebek", za koji je policija imala dojavu i informacije o prodaji droge i prostituciji. Vlasnik hotela i menadžer takođe su uhapšeni.

Džan Jaman Foto: Insidefoto, Insidefoto / Alamy / Profimedia

Tridesetšestogodišnji Džan Jaman jedan je od najpopularnijih mlađih turskih glumaca.

Poznat je po ulogama u hit serijama Pun mesec, Sanjalica, Gospodin pogrešni, Viola boje mora.

Zanimljivo je da po ocu vodi poreklo sa naših prostora, pošto mu je deda iz Prištine, a baba iz Skoplja.

(Kurir.rs/Telegraf)