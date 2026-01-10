Uhapšen glumac poreklom sa Kosova: Priveden je u velikoj akciji policije, sa njim je bila i jedna koleginica
Poznati turski glumacDžan Jaman i glumica Selen Gorguzel uhapšeni su zajedno sa još pet osoba u policijskoj raciji u Istanbulu.
Turski mediji prenose da su Jaman i Gorguzel nakon hapšenja odvedeni u Institut za sudsku medicinu radi vađenja krvi.
Policija je, po nalogu tužioca posle ponoći, izvršila raciju u devet noćnih klubova u Istanbulu.
Među objektima koju su pretreseni bio je i hotel "Bebek", za koji je policija imala dojavu i informacije o prodaji droge i prostituciji. Vlasnik hotela i menadžer takođe su uhapšeni.
Tridesetšestogodišnji Džan Jaman jedan je od najpopularnijih mlađih turskih glumaca.
Poznat je po ulogama u hit serijama Pun mesec, Sanjalica, Gospodin pogrešni, Viola boje mora.
Zanimljivo je da po ocu vodi poreklo sa naših prostora, pošto mu je deda iz Prištine, a baba iz Skoplja.
(Kurir.rs/Telegraf)