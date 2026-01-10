Slušaj vest

Melisa Gilbert je, prema navodima iz naloga za hapšenje, kupovala „božićne poklone“ za dečake koji su navodno bili žrtve seksualnih krivičnih dela njenog supruga, glumca Timotija Busfilda.

Policijska uprava Albukerkija (APD) izdala je nalog za hapšenje u petak, 9. januara, navodeći da je glumac (68) učestvovao u nezakonitim seksualnim radnjama sa dvojicom dečaka, jedanaestogodišnjim blizancima čiji identiteti nisu objavljeni. Prema navodima jednog od maloletnika, incidenti su započeli kada je imao samo sedam godina.

Timoti Basfild
Timoti Basfild Foto: Netflix / Everett / Profimedia

U nalogu za hapšenje, do kojeg je došao magazin PEOPLE, policijski službenik Marvin Braun naveo je da je utvrdio da su Melisa i Timoti „imali odnos“ sa dvojicom navodnih žrtava, u dokumentima označenim kao „SL“ i „VL“ kao i sa njihovom porodicom, i to i van poslovnog okruženja.

Naveli su da su dečacima kupovali božićne poklone i da su zajedno prisustvovali nekoliko društvenih okupljanja“, napisao je Braun u nalogu za hapšenje, pozivajući se na izjave koje su Busfield i Gilbert dali tokom intervjua obavljenog u okviru istrage.

U zaključku svojih nalaza, Braun je ponovo pomenuo darivanje, navodeći da je glumac „pozivao porodicu na okupljanja van seta, pri čemu je njegova supruga kupovala božićne poklone kako bi se podstakla bliskost“.

Timoti Basfild
Džan Jaman
Tea Tajm
Ezgi Ejuboglu u seriji Sulejman Veličanstveni (1).jpg

