Slušaj vest

Rijaliti zvezda i di-džej Mejkon Daglas, poznatiji pod umetničkim imenom Juicy Rasta, pronađen je mrtav nedelju dana nakon što je nestao u novogodišnjoj noći.

Telo pronađeno 7. januara na plaži Praja do Sul u Nazaréu, u Portugalu, identifikovano je kao Daglasovo, prenosi CNN Portugal. Dvadesetpetogodišnji rijaliti učesnik, koji se pojavio u osmoj sezoni portugalskog rijaliti programa Secret Story – Casa dos Segredos, vodio se kao nestao od 31. decembra, saopštila je Nacionalna pomorska uprava Portugala.

Prema navodima prijatelja, koje prenosi CNN, Daglas je u novogodišnjoj noći napustio bar u Nazaréu, gde je radio kao di-džej, i krenuo kući. Nakon toga mu se izgubio svaki trag.

Portugalske vlasti su 7. januara pronašle njegovo telo nakon dojave primljene u 13.50 po lokalnom vremenu. Telo je otkriveno u blizini mesta na kojem je njegov automobil pronađen gotovo nedelju dana ranije, navodi CNN.

Daglasov automobil pronađen je potopljen na gotovo šest metara dubine, u blizini svetionika São Miguel Arcanjo u Nazaréu. Kada je potraga započela 1. januara, vlasti su pronašle havarisano vozilo kod svetionika, a ronioci su utvrdili da u automobilu, kao ni u njegovoj neposrednoj blizini, nema nikoga, saopštila je Nacionalna pomorska uprava.

Prema CNN-u, Daglasova jakna pronađena je unutar vozila.

Portugalska policija trenutno istražuje okolnosti njegove smrti, a uzrok smrti još uvek nije saopšten.

Sahrana Mejkon Daglasa biće održana u Leiriji, u Portugalu, u nedelju, 11. januara, prema obaveštenju koje je podelila Rakel Koeljo koju je televizijska mreža TVI, emitent Secret Storyja, identifikovala kao Daglasovu devojku kao i nekoliko njegovih bivših rijaliti kolega. (Nacionalna pomorska uprava je ranije saopštila da će Daglasovo telo biti prebačeno u Leiriju nakon policijske istrage.)

Kodeks oblačenja za sahranu je bela boja, a ne crna, „kao način da se oda počast svetlosti i miru u ovom trenutku oproštaja“, navodi se u obaveštenju, koje je prvobitno napisano na portugalskom jeziku.

U svojoj poslednjoj objavi na Instagramu, podeljenoj pre smrti, Daglas koji je imao oko 50.000 pratilaca na Instagramu i 22.000 na TikToku osvrnuo se na svoju „intenzivnu“ 2025. godinu i s optimizmom gledao u budućnost, napisavši: „2026. je vizija, disciplina i doslednost.“

U objavi od 30. decembra, takođe napisanoj na portugalskom, naveo je da je „mnogo naučio i još više proživeo“. Dodao je: „Jedan od najznačajnijih datuma za mene je Nova godina… zašto? Ne znam. Možda zbog tog osećaja novog početka, iako duboko u sebi znaš da je sve isto.“