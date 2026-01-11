Slušaj vest

Muzički svet je potresla vest o smrti Boba Vira, legendarnog gitariste i jednog od osnivača grupe Grateful Dead, koji je preminuo u 78. godini. Slavni muzičar koji je bio stub kalifornijske psihodelične rok scene i brojnih njenih kasnijih varijacija, preminuo je nakon borbe sa kancerom i problemima sa plućima. Vest o njegovom odlasku potvrđena je putem objave na njegovom Instagram profilu.

U emotivnoj poruci se navodi da je Vir "prešao u miru, okružen voljenima". Njegova porodica je istakla da on na ovaj trenutak nije gledao kao na konačni kraj, već kao na "ponovni polazak na put". Vir je često govorio o svojoj želji da stvori muzičko nasleđe koje će trajati tri stotine godina, nastojeći da osigura da pesmarica benda nastavi da živi kroz buduće generacije obožavalaca, poznatijih kao "Dead Heads".

Karijera

Karijera Boba Vira trajala je više od 60 godina, a preokret se dogodio 1965. godine kada je osnovao Grateful Dead. Za samo nekoliko godina, grupa je postala vodeća snaga specifične kontrakulture San Franciska. Njihov muzički stil, koji je kombinovao psihodeliju i kulturu šezdesetih sa elementima folka i amerikane, duboko je oblikovao rok muziku. Danas se oni smatraju jednim od pionira "jam band" (džem bend) scene.

Iako je rad matične grupe zvanično prestao 1995. godine nakon smrti drugog suosnivača, Džerija Garsije, Vir je ostao aktivan kroz brojne spin-off projekte. Najznačajniji među njima bio je bend Dead & Company, sa kojim je nastupao čak i tokom 2024. i 2025. godine u prestižnoj dvorani Sphere u Las Vegasu.

Borba s rakom

Zanimljivo je i inspirativno da je Viru rak dijagnostikovan u julu, ali on nije prestajao da nastupa čak ni tokom lečenja. Ti nastupi su opisani kao emotivni, duševni i puni svetlosti – ne kao oproštaj, već kao dar publici i čin neverovatne otpornosti umetnika koji je birao da stvara do samog kraja. Prema objavi njegove porodice, on je uspeo da pobedi kancer pre smrti, mada je preminuo usled povezanih komplikacija.

Iza sebe je ostavio suprugu Natašu i ćerke Šalu i Kloi, koje su zamolile za privatnost dok se nose sa gubitkom, istovremeno zahvalivši javnosti na velikoj podršci.

Kolege uputile poslednji pozdrav

Počast su mu odale brojne kolege i institucije. Čuveni Empajer stejt bilding u Njujorku zasijao je u "tie-dye" bojama u znak sećanja na rok legendu. Gitarista grupe Guns N' Roses, Sleš, oprostio se od Vira uz fotografiju sa bine, dok je bivši gitarista benda Eagles, Don Felder, podelio dirljivu uspomenu na njihov prvi susret na Vudstoku, istakavši koliko je bio blagosloven što je Vir pevao u njegovoj pesmi "Rock You" na albumu American Rock and Roll.

Njegov bivši portparol, Denis Meknali, opisao je Vira kao čoveka sa neobičnim i suvim smislom za humor, naglasivši da je muzika bila njegov život, a putovanja njegova sudbina. Kako je Meknali rekao, Bob Vir je bio na Zemlji sa misijom da služi muzici, što je i činio do samog kraja.

