Poznata glumica Sloboda Mićalović ovih dana boravi na Azurnoj obali, gde puni baterije daleko od svakodnevne gužve i profesionalnih obaveza. Fotografije sa putovanja brzo su se proširile društvenim mrežama i privukle veliku pažnju, najviše zbog njenog potpuno prirodnog izgleda.

Prirodno izdanje koje je oduševilo javnost

U šetnji uskim, kamenim ulicama primorskih gradova, Sloboda je viđena bez šminke, sa šeširom koji ju je diskretno štitio od sunca. U jednostavnoj, nenametljivoj garderobi i bez trunke glamura, delovala je opušteno, mirno i zadovoljno. Mnogi su primetili da zrači posebnom energijom i istakli koliko dobro izgleda i bez profesionalnog mejkapa.

Poruka samopouzdanja i unutrašnjeg mira

Njene objave sa odmora još jednom su podsetile javnost da lepota ne mora da bude povezana sa šminkom i luksuzom. Naprotiv, utisak je da Slobodi posebno prija vreme posvećeno sebi, a da se njena harizma najviše vidi upravo kada je u potpunosti svoja.

Tajna mladolikog izgleda

Sloboda Mićalović je ranije govorila o navikama koje smatra ključnim za negovan i svež izgled, naglašavajući važnost doslednosti u nezi:

"Koliko god da sam umorna ili koliko god da se kasno vratim s posla, nikada ne preskačem čišćenje lica. Moje lice je moj alat, za mene nije samo važno da privatno izgledam negovano, što inače volim, već mi je to potrebno i zbog posla. Uvek sa sobom nosim mali kofer sa kozmetikom koji je ponekada teži od onog sa garderobom. Jer nega lica se vidi i za 20 i 30 godina. Ne ide mi u prilog da se cementiram jakom šminkom," rekla je jednom prilikom, pa dodala:

"Mislim da žena mora da odvoji vreme za sebe, jer je to ulaganje i u posao. Treninzi, čitanje, gledanje filmova, zubar. Sve to dođe na red, pa i lepota lica."

Rutine koje čine razliku

Pored redovne i pažljive nege kože, glumica ističe značaj kvalitetnog sna i dovoljnog unosa tečnosti. Upravo te, naizgled jednostavne navike, smatra osnovom dobrog izgleda i dugoročne brige o sebi.

