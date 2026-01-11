Slušaj vest

Glumica Olivera Viktorović (62) retko daje intervjue i o njenom privatnom životu se zna veoma malo. Nedavno je odlučila da otkrije detalje iz svoje svakodnevnice koji su iznenadili javnost.

Kako je postala nudista

Olivera je priznala da je nudista i objasnila kako je do toga došlo: "Jesam nudista. Krenulo je bez veze. Krenulo je tako što sam kao mlada imala neku hroničnu upalu levog jajnika, tako mi bar rekao doktor i posavetovao me je da sunčam intimni deo, jajnike... I ja sam odlazila na Mljet, tu onako možeš da se opustiš, i onda sam tu počela i videla lepotu toga", ispričala je za Hype.

Dodala je i zdravstveni razlog za svoj izbor: "Bez mokrog kostima, mokar kostim šteti jajnicima i ženskom organizmu... I tako sam postala nudista, ali tamo gde moram da se kupam u kostimu, kupam se, ali volim nudističku plažu jer mi prija da nisam u mokrom kostimu, da ne moram da trčim da se presvlačim. Osećam se prirodnije i prija mi sunce i voda na taj način".

Sa kim odlazi na nudističke plaže

Na pitanje da li posećuje nudističke plaže sama ili u društvu, Olivera je rekla: "Sa decom dok su bila mlađa, kao klinci su bili sa mnom. Moj muž ne ide na plažu, on peca uglavnom. Sama idem".

Aktivna i u sedmoj deceniji

Olivera na Instagramu često deli fotografije u kupaćem kostimu, a i u svojoj sedmoj deceniji može se pohvaliti zategnutim i zdravim telom. Njen pristup prirodnom načinu života i opuštanju na plaži pokazuje da godine nisu prepreka za uživanje u suncu i vodi.

