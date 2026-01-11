Slušaj vest

Kejt Mos, svetski poznata supermodelka, 16. januara puni 52 godine. Modni šik je njena zaštitna oznaka, ali tokom karijere pratili su je i brojni skandali. Njena proslava 50. rođendana u Parizu bila je spektakularna, u luksuznom hotelu Ritz, gde voli da odseda kada je u prestonici Francuske.

Rani život i buntovništvo

Rođena u londonskoj radničkoj četvrti Krojdon, Kejt potiče iz skromne porodice. Njena majka Linda radila je kao prodavačica, konobarica i pomoćnica u frizerskom salonu, dok je otac Piter bio zaposlen u kompaniji Pan Am. Roditelji su se razveli kada je imala 13 godina, a Kejt je priznala:

U galeriji pogledajte fotografije Kejt Mos:

1/14 Vidi galeriju Slavna manekenka Kejt Mos bavila se modelingom više od 25 godina Foto: Angela Weiss / AFP / Profimedia, SplashNews.com / Splash / Profimedia

"Roditelji su mi dopuštali bukvalno sve, pušila sam i pila alkohol pred njima kada sam imala samo 13 godina, počela sam da izlazim tada i vraćala sam se kući tek posle tri sata ujutro".

Buntovnički duh i osećaj zapostavljenosti kod majke odveli su je u rane eksperimente sa travom i društvom starijih momaka. Kejt se priseća: "Počela sam da pušim travu i družim se sa starijim momcima. Srce mi je bilo slomljeno. Bilo je to mračno razdoblje".

Put ka manekenstvu

Kejt je otkrivena sa 14 godina na aerodromu u Njujorku od strane Sare Djukas, lovca na talente iz Storm Model Management. Iako visina od 170 cm nije tipična za modele, to je nije sprečilo da započne uspešnu karijeru. Početak je bio težak: već sa 15 godina bila je primorana da skine top za kataloge, što ju je dovelo do osećaja stida, ali i jačanja instinkata.

Kejt Mos kao devojčica Foto: TODAY / Shutterstock Editorial / Profimedia

Veliki uspeh doživele su fotografije za magazin The Face, nastale na plaži u Saseksu, autorke i njene prijateljice Korin Dej. Iako je bilo bolno fotografisati se polunaga, te slike su je lansirale na svetsku scenu.

Heroinski šik i kontroverze

Početkom devedesetih, Kejt je postala zaštitno lice trenda heroinskog šika - mršavost, bleda koža i podočnjaci. Calvin Klein je 1992. angažovao Mosovu za kampanju veša sa Markom Volbergom u Njujorku. Sećanja na taj period bila su teška: "Poigravali su se mojom ranjivošću, Kelvin je to obožavao", priznaje Kejt.

Naglašava da nikada nije bila zavisna od heroina niti anoreksična: "Bila sam žrtveno janje za probleme mnogih ljudi. Nikad nisam bila anoreksična, nikada. Nikada nisam uzimala heroin. Bila sam mršava jer me na snimanjima i revijama nisu hranili i zato što sam oduvek bila mršava".

Kejt Mos na Nedelji mode u Parizu Foto: Aissaoui Nacer / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Sporne fotografije iz 2005. izazvale su pažnju medija jer je izgledalo da koristi drogu, što je Kejt kasnije komentarisala: "Bilo mi je loše i bila sam ljuta jer su drogu uzimali svi koje sam poznavala. Bilo je vrlo licemerno što su se fokusirali samo na mene i pokušali da mi uzmu ćerku".

Privatni život i porodica

Kejt je majka ćerke Lile, koja takođe gradi manekensku karijeru, i insistira da nikada ne bude primorana da radi nešto što ne želi:

"Veoma se brinem o svojim modelima. Pazim da je na snimanjima uvek i agent kako modele niko ne bi iskorišćavao".

Njena ljubavna istorija obuhvata veze sa Pitom Doertijem, Džonijem Depom, Džefersonom Hakom, brak sa Džejmijem Hinsom i romansu sa Nikolasom von Bizmarkom.

Stil i život danas

Kejt Mos Foto: Profimedia

Kejt Mos je i dalje jedna od najbolje odevenih žena sveta. Danas uglavnom boravi u Kostvoldsu i izbegava situacije u kojima nije u kontroli. Njen stil ostaje inspiracija generacijama, a prisustvo u modi i dalje je nezaobilazno.

Pogledajte video: Boja kose Kejt Mos