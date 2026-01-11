Slušaj vest

Leonardo Dikaprio (51) od 2023. godine je u vezi sa manekenkom Vitorijom Ćereti (27), što je prekinulo spekulacije da glumac bira partnerke mlađe od 25 godina. Njihova romansa, prema izvorima bliskim paru, deluje ozbiljno i obećava, pa neki već nagađaju i o mogućem venčanju.

Javne pojave sa Tejanom Tejlor

Ipak, Dikaprijev privatni život dodatno komplikuju spekulacije o njegovoj vezi sa glumicom Tejanom Tejlor (35). Nedavno su se oboje pojavili na više holivudskih događaja, uključujući promociju filma One Battle After Another, koji im je doneo nominacije za Zlatni globus. Sinoć su se sreli i na The BAFTA Tea događaju u Los Anđelesu, gde su zajedno pozirali pred fotografima.

Izvor blizak paru ističe da Dikaprio retko pozira sa ženama koje nisu njegove partnerke.

"To što je Leo stao pred kamere sa Tejanom, dok je sa Vitorijom izbegava ovakve javne nastupe, neki vide kao znak da želi da čuva privatnost svoje veze," dodaje izvor.

Bliskost koja privlači pažnju

Posmatrači komentarišu očiglednu hemiju između Dikaprija i Tejane, a pojedini smatraju da bi ovakva bliskost mogla biti neprijatna za Vitoriju. Na društvenim mrežama mnogi su primetili da se Leo i Tejana dobro slažu i da među njima postoji posebna dinamika.

Poseban detalj je nadimak kojim Tejana oslovljava Dikaprija – "pops". Prethodno je sličan nadimak koristila za bivšeg partnera Arona Pjera, sa kojim se nedavno rastala.

Tejanin privatni život

Tejana Tejlor je 2023. godine zvanično okončala brak sa Imanom Šampertom, sa kojim ima dvoje dece.

"Iskreno rečeno, Iman i ja smo razdvojeni već neko vreme. Prevara nije razlog raskida, i dalje smo najbolji prijatelji i poslovni partneri, a što je najvažnije – porodica," rekla je Tejana.

Spekulacije o ljubavnom trouglu

Spekulacije oko "ljubavnog trougla" između Dikaprija, Vitorije i Tejane i dalje ne jenjavaju. Dok jedni smatraju da je sve u pitanju čisto prijateljstvo i profesionalna saradnja, drugi nagađaju o mogućoj romansi iza kulisa.

Holivudska reputacija i privatni život

U galeriji pogledajte fotografije Leonarda Dikaprija i Vitorije Ćereti:

1/5 Vidi galeriju Leonardo Dikaprio i Vitorija Ćereti u Veneciji Foto: Marco BERTORELLO / AFP / Profimedia, affinitypicture / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, SplashNews.com / Splash / Profimedia

Leonardo Dikaprio je poznat kao jedan od najuticajnijih holivudskih glumaca i oduvek je okružen pažnjom javnosti i ženama. Vitorija je bila svesna njegove reputacije pre nego što je uplovila u vezu sa njim. I dok glasine o Dikaprijevim navodnim simpatijama prema Tejani Tejlor kruže medijima, on se i dalje fokusira na svoje javne nastupe i projekte.

Pogledajte video: Čuvena holivudska glumica posetila Zlatibor