Porodične tenzije među Bekamovima dobile su novu dimenziju – i to onu koja se odvija pred očima javnosti, na društvenim mrežama. Nakon što je Bruklin Bekam blokirao roditelje i braću na Instagramu, pažnja se preusmerila na potez njegove supruge Nikole Pelc, koji mnogi vide kao jasan signal gde stoji u ovom porodičnom raskolu.

Brisanje prošlosti sa društvenih mreža

Nikola Pelc je sa svog profila uklonila sve objave koje su imale veze sa porodicom Bekam. Među njima je nestala i nekadašnja rođendanska čestitka Viktoriji Bekam, u kojoj ju je nazivala "prelepom svekrvom" i svojom "večnom plesnom partnerkom". Taj post je u jednom trenutku bio simbol navodnog sklada, ali danas od njega nema ni traga.

Od glamuroznog venčanja do zahlađenih odnosa

Priče o narušenim odnosima Nikole i Viktorije počele su ubrzo nakon venčanja Nikole i Bruklina u aprilu 2022. godine. Glavna tema bila je odluka mlade da ne nosi venčanicu iz Viktorijine modne kuće, već kreacije Valentina, Diora i Versaćea. Navodno su tada nastale prve pukotine, dodatno produbljene time što Viktorija nije imala značajniju ulogu u organizaciji venčanja.

Iako je Nikola kasnije tvrdila da nije bilo svađe već nesporazuma, glasine o hladnim odnosima nikada nisu u potpunosti utihnule. Pojedini izvori navodili su i da su Bekamovi tokom same ceremonije bili u drugom planu, dok je fokus bio na porodici Pelc.

Bruklinov radikalan potez

Sukob je eskalirao krajem godine kada je Bruklin blokirao Dejvida, Viktoriju, kao i braću Romea i Kruza i sestru Harper. Njegov brat Kruz je tada izjavio da roditelji nisu prestali da ga prate, već su tek shvatili da su blokirani. Ubrzo su se pojavile informacije da je Bruklin tražio da roditelji komuniciraju s njim isključivo preko advokata, kako se o njemu i njegovoj supruzi ne bi govorilo u javnosti. Posebno su ga pogodile tvrdnje da je "pod kontrolom" Nikole.

Prema navodima izvora bliskih porodici, Bruklin je prijateljima rekao da smatra odnos sa roditeljima završenim, ali da je ostao u kontaktu sa bakama i dekama, ističući da ljubav prema njima ne dovodi u pitanje.

Poruka bez reči: Nikolina objava

U jeku svega, Nikola Pelc je objavila niz fotografija iz roditeljskog doma, ispunjenih porodičnim uspomenama. Bruklin se pojavljuje samo na jednoj od njih, dok je fokus gotovo isključivo na njenoj porodici.

Uz fotografije je napisala: "Neke od mojih najdražih uspomena kod kuće i, o bože, moja mama je najlepša osoba iznutra i spolja - želim da budem baš kao ona."

Mnogi su ovu objavu protumačili kao suptilnu, ali snažnu poruku – u trenutku kada je odnos sa porodicom Bekam ozbiljno narušen, Nikola jasno pokazuje ko joj je oslonac i prioritet.

Nada u pomirenje i otvorena pitanja

Dejvid Bekam, Viktorija Bekam Foto: Printscreen/Instagram/victoriabechkam

Iako Bruklin deluje odlučno u svom distanciranju, izvori tvrde da Dejvid i Viktorija ne gube nadu da će do pomirenja ipak doći. Za njih, kako se navodi, on ostaje sin bez obzira na sve javne nesuglasice. Ipak, brisanje svih tragova Bekamovih sa Nikolinog profila, uz emotivnu posvetu sopstvenoj porodici, mnogima deluje kao potvrda da je jaz između dve strane dublji nego ikada.

U vremenu kada se odnosi često mere upravo onim što ostaje – ili nestaje – na društvenim mrežama, ovaj potez nije prošao nezapaženo. Ostaje pitanje: da li je Nikolina objava samo porodična nostalgija ili tiha, ali konačna tačka na jednu od najpraćenijih porodičnih drama slavnih?

