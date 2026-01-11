Slušaj vest

Šeron Stoun je prethodnih dana bila jedna od najzapaženijih zvanica na dve holivudske dodele nagrada. Iako je poznata po harizmi i bezvremenoj lepoti, ovoga puta iznenadila je publiku ne samo svojim govorima, već i modnim izborima koji su izazvali podeljene reakcije.

Timeless priznanje i govor bez zadrške

Glumica Šeron Stoun (67) preksinoć je na dodeli Astra Film nagrada dobila priznanje Timeless, a njen govor bio je sve samo ne uobičajen.

Šeron Stoun, Grownups Awards 2026

Bez ulepšavanja i sa mnogo emocija, dotakla se brojnih tema – od filma Basic Instinct, preko ličnih profesionalnih borbi, pa sve do savremenih pop ikona poput Tejlor Svift.

"Slava bez svesti, uspeh bez svrhe je besmislen", poručila je glumica, naglašavajući da je uloga u filmu Niske strasti nije čekala spremna, već ju je sama izborila insistiranjem kod menadžera, iako scenario mesecima nije bio ponuđen njoj.

Aktivizam, pristojnost i smisao slave

U nastavku govora osvrnula se i na društvenu odgovornost javnih ličnosti. Istakla je da prazne reči bez konkretnih dela ne znače ništa, te da biti zvezda ne podrazumeva samo pojavljivanje pred kamerama, već i poštovanje ljudi oko sebe. Govoreći o godinama i prolaznosti slave, poručila je da ne treba pridavati značaj tome ako mlađe generacije ne znaju ko ste. Posebno je izdvojila Tejlor Svift, nazvavši je "pristojnom osobom", uz poruku da je upravo pristojnost ono što nekoga čini vanvremenskim.

Neobična haljina i detalji koji su zbunili javnost

Šeron Stoun, Grownups Awards 2026

Na dodeli Astra nagrada pojavila se u vunenoj haljini sa resama i visokim šlicem, uz nesvakidašnji detalj - jednu čarapu koju je tokom poziranja dodatno isticala. Upravo taj stajling mnogima je bio zbunjujući, ali je ostao u skladu sa njenom potrebom da se ne uklapa u modne kalupe.

Novo pojavljivanje i još više pitanja

Već narednog dana, Šeron Stoun se pojavila na dodeli Annual Movies For Grownups Awards u Kaliforniji. Ovoga puta nosila je haljinu neobičnog kroja i upečatljivog dezena, uz ogrlicu sa priveskom u obliku ptice. Pažnju javnosti privukao je i njen izgled lica, zbog kog su se pojavila nagađanja o mogućim estetskim intervencijama.

Glumica je ranije otvoreno govorila da izbegava botoks nakon lošeg iskustva i da je zagovornik prirodnog starenja, zbog čega su ovakvi komentari dodatno iznenadili njene fanove. Mnogi veruju da je u pitanju isključivo šminka i osvetljenje, a ne estetski zahvati.

Dosledna sebi, uprkos kritikama

Šeron Stoun, Grownups Awards 2026

Šeron Stoun već godinama neguje autentičan stil koji često odudara od holivudskih standarda. Iako njeni modni izbori nisu uvek naišli na odobravanje, doslednost i odbijanje uniformisanosti ostaju njen zaštitni znak. Za mnoge žene, njeno jasno "ne" botoksu i plastičnoj hirurgiji predstavlja važan deo njenog imidža i uticaja. Upravo zato bi, smatraju obožavaoci, svako odstupanje od tog stava bilo razočaranje.

Drugačija nego ranije, ali i dalje svoja

Pre samo nekoliko meseci Šeron Stoun je delovala znatno drugačije – tada i bolje stilizovana, ali ništa manje originalna. Bez obzira na trenutne modne i estetske dileme koje izaziva, jedno je sigurno: i u sedmoj deceniji ona ostaje žena koja ne pristaje na očekivanja drugih i koja i dalje zna kako da bude tema o kojoj se priča.

