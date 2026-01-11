Slušaj vest

Melisa Gilbert govorila o zlostavljanju dece, nedeljama pre nego što se njen suprug suočio sa nalogom za hapšenje.

Glumica Melisa Gilbert javno je govorila o seksualnom zlostavljanju dece u objavi na društvenim mrežama, svega nekoliko nedelja pre nego što se njen suprug, glumac Timoti Basfild, našao na meti naloga za hapšenje zbog teških optužbi.

Timoti Basfild Foto: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

Prema nalogu za hapšenje koji je izdala Policijska uprava Albukerkija i do kojeg je došao magazin People u petak, 9. januara, vlasti tvrde da je Basfild, star 68 godina, učestvovao u nezakonitim seksualnim radnjama sa dvojicom dečaka, jedanaestogodišnjim blizancima čiji identitet nije objavljen. Jedan od maloletnika naveo je da su incidenti počeli kada je imao samo sedam godina.

Glumac se suočava sa dve tačke optužnice za krivični seksualni kontakt sa maloletnikom i jednom tačkom za zlostavljanje deteta.

Timoti Basfild Foto: Netflix / Everett / Profimedia

Objava koja je odjeknula javnošću

Samo nekoliko nedelja ranije, 15. novembra, Melisa Gilbert, danas 61-godišnjakinja, objavila je na Instagramu staru fotografiju iz perioda kada je glumila u seriji Little House on the Prairie i osvrnula se na iskustvo rada sa znatno starijim glumcem Deanom Batlerom, koji je tumačio njenog ljubavnog partnera na ekranu.

„Dugo sam razmišljala da li da ovo objavim, ali osećam da moram“, napisala je tada Gilbert, navodeći da ju je talas objava žena sa oznakama ‘imala sam 15’ i ‘bila sam dete’ naveo da pretraži sopstvene fotografije iz tog perioda.

„Danas, u ovim godinama, muka mi je. Devojčica na odmoru na Havajima sa porodicom ista je ona od koje se očekivalo da se zaljubi i ljubi muškarca koji je bio nekoliko godina stariji od nje“, napisala je glumica.

Dodala je da joj je, iz današnje perspektive, takvo iskustvo šokantno.

„BILA SAM DETE. IMALA SAM PETNAEST GODINA“, naglasila je, zahvaljujući se majci i drugima koji su se postarali da bude zaštićena.

Melisa Gilbert Foto: Lev Radin / Zuma Press / Profimedia

Kako je započela istraga protiv Basfilda

Istraga protiv Timotija Basfilda započela je u novembru 2024. godine, nakon što je lekar u Univerzitetskoj bolnici Novog Meksika obavestio policiju o sumnji na seksualno zlostavljanje.

Prema navodima iz naloga za hapšenje, roditelji žrtava izjavili su policiji da su njihovi sinovi bili dečji glumci koji su upoznali Basfilda na snimanju serije The Cleaning Lady, gde je on radio kao reditelj. Serija se emitovala od januara 2022. do juna 2025. godine.

Decu su, po savetu advokata, odveli u bolnicu, gde su stručnjaci ocenili da su dečaci bili „groomovani“, odnosno postepeno manipulativno zlostavljani. Ipak, u tom trenutku slučaj nije ispunjavao kriterijume za dalje procesuiranje.

U oktobru 2025. godine, majka blizanaca ponovo je podnela policijsku prijavu i obavestila službu za zaštitu dece, navodeći da su joj oba sina priznala da su bila seksualno zlostavljana u periodu od novembra 2022. do proleća 2024. godine. Prema dokumentima, rečeno joj je da, zbog nedostatka fizičkih povreda, tada nije moglo biti preduzeto ništa.

Basfild negirao optužbe

Tokom istrage, Busfield je policiji navodno rekao da su roditelji dečaka bili nezadovoljni jer su njihovi sinovi zamenjeni mlađim glumcem. Nedugo zatim, dobio je poziv iz kompanije Warner Bros., koja ga je obavestila da se vodi interna istraga povodom prijave.

Prema nalogu za hapšenje, glumac se ranije suočavao i sa optužbama za seksualni napad iz 1994. godine, koje nisu dovele do podizanja optužnice.