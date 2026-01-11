Slušaj vest

Uspešni francuski glumac i režiser Arnaud Denis (42) proživljava nezamislivu agoniju nakon, kako se činilo, bezopasne operacije preponske kile (hernije) 2023. godine.

Tokom zahvata ugrađena mu je sintetička mrežasta proteza, implantat koji je trebao da poboljša kvalitet života, ali je, umesto toga, označio početak svakodnevne patnje. Ubrzo nakon operacije počeo je da oseća teške i hronične simptome, uključujući nesnosne bolove koji su se širili telom, drastično ograničavajući pokretljivost i utičući na držanje.

Progresivni gubitak fizičkih sposobnosti postajao je sve očigledniji, a njegovo stanje se značajno pogoršalo do oktobra 2023. godine, što je dovelo do hospitalizacije. Sam je svoje stanje opisao kao da mu telo više ne odgovara, a svakodnevnicu su mu preuzeli strah i iscrpljenost, upoređujući svoju patnju sa onom terminalno obolelog pacijenta od raka.

Posledice su bile razorne. Denis je u tri meseca izgubio čak 17 kilograma, smršavši sa 86 na samo 69 kilograma, a počeo je da pati i od tinitusa, gubitka sluha, problema sa vidom i teške nesanice. Mesecima je obilazio lekare koji nisu imali odgovore, ne uspevajući da povežu njegove simptome sa operacijom, a neki su čak sugerisali da je bol psihološke prirode.

U očajničkom pokušaju da sebi pomogne, u aprilu 2024. otputovao je u Sjedinjene Američke Države kako bi mu specijalizovani hirurg uklonio sporni implantat. Operacija ga je koštala između 40.000 i 50.000 evra. Iako je nakon zahvata osetio delimično olakšanje, poput mogućnosti da normalnije jede i smanjenih problema sa varenjem, njegovo opšte stanje se nije značajno popravilo, a hronična bol je ostala.

(Kurir.rs/Večernji.hr)