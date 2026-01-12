Slušaj vest

Ovogodišnja dodela Zlatnih globusa okupila je najveća imena Holivuda, a veče su obeležili neočekivani trijumfi i snažne glumačke izvedbe. Najviše pažnje privukao jeTimoti Šalame, koji je osvojio nagradu za najboljeg glumca u mjuziklu ili komediji i time se dodatno približio Oskaru.

Leonardo Dikaprio na dodeli Zlatnog globusa 2026
Leonardo Dikaprio na dodeli Zlatnog globusa 2026 Foto: Frederic J. BROWN / AFP / Profimedia

Šalame je priznanje dobio za ulogu u filmu „Marti Supreme“, pobedivši konkurenciju u kojoj su bili Leonardo Dikaprio i Džordž Kluni. Iako Dikaprio nije slavio u glumačkoj kategoriji, njegov film „One Battle After Another“ dominirao je večeri po broju osvojenih nagrada.

Jedno od najvećih iznenađenja bio je film „Hamnet“, koji je proglašen najboljim dramskim ostvarenjem, dok je Džesi Bakli nagrađena za najbolju glumicu u drami.

Džesi Bakli, dobitnica nagrade za najbolju žensku glumicu u filmu „Hamnet“
Džesi Bakli, dobitnica nagrade za najbolju žensku glumicu u filmu „Hamnet“ Foto: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia

Dobitnici Zlatnih globusa – film

  • Najbolji dramski film
    „Hamnet“
  • Najbolji film – mjuzikl ili komedija
    „One Battle After Another“
  • Najbolji glumac u drami
    Vagner Moura – „The Secret Agent“
  • Najbolja glumica u drami
    Džesi Bakli – „Hamnet“
  • Najbolji glumac u mjuziklu ili komediji
    Timoti Šalame – „Marti Supreme“
Timoti Šalame sa Zlatnim globusom na dodeli nagrada u Holivudu
Timoti Šalame sa Zlatnim globusom na dodeli nagrada u Holivudu Foto: C Flanigan/imageSPACE / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

  • Najbolja glumica u mjuziklu ili komediji
    Rouz Bern – „If I Had Legs I'd Kick You“
  • Najbolji reditelj
    Pol Tomas Anderson – „One Battle After Another“
  • Najbolji sporedni glumac
    Stelan Skarsgord – „Sentimental Value“
  • Najbolja sporedna glumica
    Tejana Tejlor – „One Battle After Another“
Leonardo Dikaprio na dodeli Zlatnog globusa 2026
Leonardo Dikaprio na dodeli Zlatnog globusa 2026 Foto: CHRIS CHEW / UPI / Profimedia

  • Najbolji scenario
    Pol Tomas Anderson – „One Battle After Another“
  • Najbolja originalna muzika
    Ludvig Goranson – „Sinners“
  • Najbolja originalna pesma
    „Golden“ – „KPop Demon Hunters“
  • Najbolji animirani film
    „KPop Demon Hunters“
Ekipa filma One Battle After Anothe na dodeli Zlatnih globuusa 2026
Ekipa filma One Battle After Anothe na dodeli Zlatnih globuusa 2026 Foto: JIM RUYMEN / UPI / Profimedia

  • Najbolji film na stranom jeziku
    „The Secret Agent“
  • Bioskopsko dostignuće godine
    „Sinner"

Dobitnici Zlatnih globusa – televizija

  • Najbolja mini-serija ili TV film
    „Adolescence“
  • Najbolja dramska serija
    „The Pitt“
  • Najbolja glumica u dramskoj seriji
    Ria Sihorn – „Pluribus“
  • Najbolji glumac u dramskoj seriji
    Noa Vajl – „The Pitt“
  • Najbolja humoristička serija ili mjuzikl
    „The Studio“
Ekipa filma Hamnet na crvenom tepihu Zaltnih globusa 2026
Ekipa filma Hamnet na crvenom tepihu Zaltnih globusa 2026 Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

  • Najbolji glumac u humorističkoj seriji
    Set Rogen – „The Studio“
  • Najbolja glumica u humorističkoj seriji
    Džin Smart – „Hacks“
  • Najbolji glumac u mini-seriji
    Stiven Grejem – „Adolescence“
  • Najbolja glumica u mini-seriji
    Mišel Vilijams – „Dying for Sex“
  • Najbolji sporedni glumac (TV)
    Ouen Kuper – „Adolescence“
  • Najbolja sporedna glumica (TV)
    Erin Doerti – „Adolescence“
  • Najbolji stend-ap specijal
    Riki Džervejs – „Ricky Gervais: Mortality“
  • Najbolji podkast
    „Good Hang With Amy Poehler“
