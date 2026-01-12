Niki Glejzer na sceni Zlatnih globusa u hotelu Beverli Hilton u Los Anđelesu i Leonardo Dikaprio

Američka komičarka Niki Glejzer ponovo je bila voditeljka 83. dodele Zlatnih globusa, održane u nedelju, 11. januara 2026. godine, u hotelu Beverli Hilton u Los Anđelesu. Drugu godinu zaredom u toj ulozi, Glejzer je u svom uvodnom monologu jasno stavila do znanja da publiku očekuje veče bez zadrške – sa oštrim duhovitošću, aktuelnim referencama i vređanjem najvećih zvezda industrije zabave.

Posebnu pažnju privukle su njene šale o Leonardu Dikapriju, nominovanom za film „Jedna bitka za drugom“. Glejzer se poigrala sa njegovim imidžom i privatnim životom, rekavši da se „gotovo ništa drugo ne zna o njemu“, a zatim je dodala da je Dikaprio bio prisutan zbog filma „jedna punđa za drugom“, što je izazvalo gromoglasan smeh u sali.

„Mogu biti oštra samo sa onima koje poštujem“

„Kakva ludnica, jednostavno blistaš sa ekrana. Kakvu si karijeru imao. Mislim, bezbroj kultnih uloga, radio si sa svim velikim rediteljima. Osvojio si tri Zlatna globusa i Oskara. A najimpresivnije od svega je to što si uspeo da postigneš sve to pre nego što je tvoja devojka napunila 30 godina. Mislim, to je jednostavno ludo“, rekla je.

Pedesetjednogodišnji glumac, naviknut na takve dosetke, smejao se i klimao glavom u znak odobravanja. Njegova dvadesetsedmogodišnja devojka, Vitorija Čereti, sa kojom je nedavno bio na odmoru u Sent Bartsu, nije bila sa njim te večeri.

„Ne znamo ništa drugo o tebi, čoveče“

„Leo, izvini zbog šale, jeftina je, pokušala sam da je izbegnem“, rekla je Glejzer o njenoj odluci da ipak krene već dobro poznatim putem.

„Ali ne znamo ništa drugo o tebi, čoveče. Nema ništa drugo... Istražio sam, najdetaljniji intervju koji si ikada dao bio je za Teen Beat 1991. Da li ti je omiljena hrana i dalje 'testenina, testenina i još testenine'?“

„Da“, promrmlja glumac sa svog stola sa palcem gore, „naravno da jeste.“

Leonardo Dikaprio na dodeli Zlatnog globusa 2026 Foto: CHRIS CHEW / UPI / Profimedia

Iako nije štedela Dikaprija, komičarka je naglasila da iza šala nema zlobe. Naprotiv, naglasila je da ga smatra legendom i da je bio izvanredan u filmu za koji je nominovan.

– Dokle god istinski poštujem ove ljude i ono što rade, mogu sebi dozvoliti da kažem nešto negativno – objasnila je Glejzer, dodajući da publika obično prepoznaje kada govori iskreno, a kada se samo igra humorom.

