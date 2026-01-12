Slušaj vest

Dok su najveće svetske zvezde izlazile na scenu na dodeli Zlatnih globusa kako bi primile svoje nagrade, samo nekoliko metara dalje, iza scene, dogodio se incident.

Prema video-snimku koji je podelio novinar Kris Gardner, u prostoriji za novinare izbio je požar.

On je na mreži X objasnio da je neko iz ketering tima slučajno prevrnuo upaljeni sterno - konzervisano gorivo koje se koristi za zagrevanje hrane.

Rekao je da je tepih "na kratko“ bio u plamenu, dok se "dim širio oko ivica“. Srećom, požar je "brzo ugašen“ i čini se da niko nije povređen.

Inače, prestižna dodela dodela nagrada, koja se održava u hotelu Beverli Hilton u Los Anđelesu, u Kaliforniji, naišla je na kritike jer je jedna od nagrada proglašena tokom reklamne pauze. S obzirom na veliki broj priznanja koja se dodeljuju i ograničeno vreme predviđeno za ceremoniju, većina dodela nagrada nema dovoljno vremena da uživo objavi svaku pojedinačnu kategoriju.

Ekipa filma One Battle After Anothe na dodeli Zlatnih globuusa 2026 Foto: JIM RUYMEN / UPI / Profimedia

Međutim, kada su Zlatni globusi otkrili pobednika za najbolju filmsku muziku dok je prenos bio van etra zbog reklama, gledaoci su ostali ogorčeni.

Snimak na kom kompozitor filma "Sinners", Ludvig Goranšon, prima nagradu podeljen je na mreži X, gde je ubrzo postao viralan.

"Zlatni globusi su upravo dodelili nagradu za najbolju muziku tokom reklamne pauze“, glasio je opis uz snimak.

"Tokom reklama?! Odvratno“, odgovorio je jedan korisnik.

Timoti Šalame sa Zlatnim globusom na dodeli nagrada u Holivudu Foto: C Flanigan/imageSPACE / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

"Hvala što si podelio! Želeo/la sam to da vidim. Baš je tužno što to nisu prenosili“, dodao je drugi.

"Imali su vremena da voditeljka Niki Glejzer otpeva pesmu, za nagradu za podkast i za stend-ap, ali ne i za muziku?“, zapitao se neko drugi.

"Ne bi smeli da rade ovako nešto, krajnje nepristojno“, oštro je kritikovao drugi gledalac.

"Neverovatno je da urade ovo, a onda imaju predugačku muzičku tačku umesto toga“, glasio je peti komentar.

Leonardo Dikaprio na dodeli Zlatnog globusa 2026 Foto: CHRIS CHEW / UPI / Profimedia

Voditeljka Glejzer otvorila je program eksplozivnim monologom, tokom kojeg se obrušila na Ministarstvo pravde predsednika Donalda Trampa, tvrdeći da zaslužuju nagradu za "najbolju montažu“ nakon objavljivanja snažno redigovanih Epstajnovih dosijea.

Zatim se okrenula Leonardu Dikapriju, uputivši šalu na račun glumčeve sklonosti ka mlađim ženama, a njegova reakcija je postala viralna.

