Publika na 83. dodeli Zlatnih globusa imala je priliku da se opusti zahvaljujući specijalnom gostu – reperu Snup Dogu, koji se popeo na scenu u svom prepoznatljivom stilu kako bi uručio prvu nagradu za najbolji podkast. Ušao je sa svojim hitom iz 2004. godine „Drop It Like It’s Hot“, a kasnije tokom prezentacije je cenzurisan zbog psovanja.

– „Zaustavite muziku!“ – viknuo je Snup (54) dok je stajao ispred mikrofona, a zatim se obratio publici:

Snup Dog na sceni na dodeli Zlatnih globusa 2026 Foto: Fernando Allende/Broadimage / Shutterstock Editorial / Profimedia

– „Opustite se malo! Ovo su Zlatni globusi, a vi ste sa D-O-dabl-Džijem. Uživajte, nemojte biti ukočeni! Pomerite se malo!“

Zlatni globusi i promena imidža

Nekada smatran jednim od najrazigranijih i najglasnijih u Holivudu, događaj se malo „smirio“ poslednjih godina, posebno nakon skandala iz 2021. godine vezanog za rasnu isključenost, koji je doveo do reforme kriterijuma za članstvo i ukidanja nekadašnjeg naziva Udruženja strane štampe Holivuda za glasačku grupu.

– „Najbolji podkast je veoma važna kategorija za mene. Pre nego što su podkasti postojali, slušali ste me dok ste vozili u kolima. Podkasteri, bolje se nadajte da se neću upustiti u tu igru“, našalio se Snup pre nego što je pustio video prezentaciju nominovanih.

Snup Dog na sceni na dodeli Zlatnih globusa 2026 Foto: John Salangsang / Shutterstock Editorial / Profimedia

– „Veliko hvala Zlatnim globusima što su uveli ovu kategoriju. I hvala svim podkasterima – svi ste pobednici, ali pravi pobednik je...“, dodao je, izazivajući smeh publike.

Kasnije, tokom govora koji je cenzurisan na televiziji, ali snimljen u auditorijumu, reper je rekao:

„Trenutno sam nadrogiran kao zmaj. Predugo me držite ovde gore“, rekao je uz smeh, a upravo ta rečenica je cenzurisana u emisiji.

