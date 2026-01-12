Slušaj vest

Dženifer Lopez priredila je bez sumnje sinoć na 83. dodeli Zlatnog globusa u Los Anđelesu modno izdanje za pamćenje, ali su reakcije potpuno podeljene.

Džej Lo, koja je bila u ulozi prezentera na dodeli Zlatnog globusa 2026 pojavila se u haljini Jean-Louis Scherrer Haute Couture iz kolekcije za 2023. Sirena model sa rolka detaljem i ogromnim pufnastim završetkom na dnu toalete istakao je njene obline, koje su dodatno bile naglašene zbog intrigantne činjenice da latino diva na crvenom tepihu nije nosila donji veš.

U galeriji pogledajte kako je Dženifer Lopez izgledala na dodeli Zlatnog globusa u haljini bez donjeg veša:

Na njoj smo videli i Sabyasachi nakit, a stajling je osmilio Kris Eplton. Džej Lo je pre dodele rekla da je radije otišla u vintidž prodavnicu Lily et Cie po svoju haljinu, ne želeći da kupi potpuno novu toaletu.

Džej Lo, koja je do sada dva puta bila nominovana za Zlatni globus (ne i ove godine) podelila je kritičare. Na mrežama govore da je izgledala kao kraljica i da joj nema ravne, ali se isto tako našla i na listama najgore odevenih sa sinoćne dodele.

Dženifer Lopez na Met Gali 2015 u haljini bez donjeg veša Foto: Nancy Kaszerman / Zuma Press / Profimedia

Stajling upotpunjen elegantnom frizurom i šminkom u prirodnim tonovima nije njeno prvo golo izdanje. Još 2015. pojavila se na Met Gali u sada već čuvenoj toaleti, a u međuvremenu su naked dresses postale njen zaštitni znak.

Dženifer Garner Zlatni globus 2026 Foto: OCoonor/Arroyo/AFF-USA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prezenterka Zlatnog globusa bila je i glumica Dženifer Garner, koja se pojavila u svedenoj crnoj haljini. Kako se navodi, nije se srela sa Džej Lo, makar nije javno zabeležen njihov susret, prenosi Blic žena.

Dve zvezde spaja Ben Aflek, sa kojim su obe bile u braku. Bivše supruge slavnog glumca su u dobrim odnosima, upućuju na to razni izvori, a sinoć su demonstrirale sasvim različite ukuse za modu, dok im se ukus za muškarce ne razlikuje.

