Na dodeli nagrada Američkog filmskog instituta 2025. godine, glumac Džejkob Elordiimao je trenutak koji je brzo postao viralan na internetu. Tokom događaja, Elordi je bio u društvu Leonarda Dikaprija, Giljerma del Tora i Benisija del Tora, a video sa ručka prikazuje ekipu opuštenu i raspoloženu za šalu.

Džejkob Elordi na AFI Awards luncheon 2025 Foto: Jay L. Clendenin / Shutterstock Editorial / Profimedia

U jednom trenutku, Elordi je prišao trima holivudskim zvezdama da ih slika, ali umesto klasične poze, napravio je razigran gest i pokazao im je srednji prst, što je sve nasmejalo. Snimak je brzo postao viralan i privukao pažnju zbog svog neformalnog i iskrenog tona, posebno u okviru formalnog okupljanja.

Zvezde u vrhunskoj formi

Sva četiri glumca trenutno uživaju u kritičkim priznanjima za svoje aktuelne projekte. Elordi se pojavio u filmu „Frankenštajn“ zajedno sa del Torom, koji je izazvao veliko interesovanje, dok Dikaprio i Benisio del Toro glume zajedno u filmu „Jedna bitka za drugom“, još jednom filmu koji privlači pažnju tokom sezone dodele nagrada.

