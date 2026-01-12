Džejkob Elordi je slavnim kolegama pokazao srednji prst i smejao im se u lice: Viralni snimak se širi mrežama (VIDEO)
Na dodeli nagrada Američkog filmskog instituta 2025. godine, glumac Džejkob Elordiimao je trenutak koji je brzo postao viralan na internetu. Tokom događaja, Elordi je bio u društvu Leonarda Dikaprija, Giljerma del Tora i Benisija del Tora, a video sa ručka prikazuje ekipu opuštenu i raspoloženu za šalu.
U jednom trenutku, Elordi je prišao trima holivudskim zvezdama da ih slika, ali umesto klasične poze, napravio je razigran gest i pokazao im je srednji prst, što je sve nasmejalo. Snimak je brzo postao viralan i privukao pažnju zbog svog neformalnog i iskrenog tona, posebno u okviru formalnog okupljanja.
Zvezde u vrhunskoj formi
Sva četiri glumca trenutno uživaju u kritičkim priznanjima za svoje aktuelne projekte. Elordi se pojavio u filmu „Frankenštajn“ zajedno sa del Torom, koji je izazvao veliko interesovanje, dok Dikaprio i Benisio del Toro glume zajedno u filmu „Jedna bitka za drugom“, još jednom filmu koji privlači pažnju tokom sezone dodele nagrada.
