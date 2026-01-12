Slušaj vest

Amal Klunivratila se na crveni tepih Zlatnog globusa posle 11 godina. Dokazala je da joj je glamur starog Holivuda najdraži, kada je reč o modi, a da li je sinoć u Los Anđelesu uspela da zaseni prvo izdanje sa čuevne ceremonije?

Strukturirane siluete i klasične boje krase stil Amal Kluni koja je sinoć na dodeli Zlatni globus 2026 nosila Balmain haljinu, sa dekolteom u obliku srca i suptilni šlep u obliku sirene kao posebnim detaljem. Stavila je Cartier nakit među kojima se našla i narukvica od 18-karatnog belog zlata a ponela je i odgovarajuću crvenu Jimmy Choo torbicu.

U galeriji pogledajte kako je Amal Kluni izgledala na dodeli Zlatnog globusa 2026:

Pre 11 godina na dodeli Zlatni globus pojavila se u Dior haljini, sa Harry Winston minđušama i torbom sa natpisom "Je Suis Charlie" u znak solidarnosti sa Francuskom. To njeno izdanje postalo je kultno i po mišljenju nekih, efektnije od onog sinoćnjeg iako je mnogi i hvale pa je prate natpisi: "Obučena da ubije", kako bi se dočarao moć njenog stila.

Podsetimo, njen suprug Džordž Kluni je 2015. godine na dodeli Zlatnog globusa pričao na francuskom jeziku u znak solidarnosti sa ubijenim novinarima satiričnog časopisa Šarli Ebro, pa je sa bine poručio: "Ja sam Šarli" (Je suis Charlie). Uručena mu je tada nagrada za životno delo (Cecil B. DeMille Award).

Kluni je sinoć govor započeo na francuskom jeziku. Bila je to aluzija na to što je nedavno sa porodicom dobio francusko državljanstvo zbog čega se ponovo našao na meti američkog predsednika Donalda Trampa čiji je veliki kritičar.

Amal Kluni 2015. Foto: Famous, Bang Media International / Alamy / Profimedia

Kluni je rekao da užasno govori francuski jezik. Na scenu je izašao sa kolegom Donom Čidlom kako bi uručio poslednju nagradu večeri, Zlatni globus za najbolji film (drama).

Njemu je izamkla nagrada za ulogu u filmu Jay Kelly, za najboljeg glumca proglašen je Timoti Šalame, pa se šalio sa Čidlom o tome ko je "pobednik" pre nego što je otkriveno koji film je nagrađen.

Zabeležen je i njegov zagrljaj sa bivšim kolegom iz serije "ER", Noom Vajlijem, koji igra u seriji The Pitt, koja je nagrađena priznanjem za najbolju TV dramu.

Dobitnik nagrade koju je Kluni uručio jeste film "Hamnet" rediteljke Kloi Džao.

(Kurir.rs/ Blic žena)

