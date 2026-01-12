Slušaj vest

Zvezda serije "Adolescencija" (Adolescence), Oven Kuper (16), ušao je u istoriju. Na dodeli Zlatnog globusa osvojio je nagradu za najboljeg sporednog glumca za ulogu Džejmija Milera u ovom Netflixovom hitu. Kako navodi Daily Mail, Kuper je tako postao najmlađi dobitnik Globusa svih vremena u ovoj kategoriji.

Mladi glumac je i drugi najmlađi dobitnik ove nagrade ikada - 1980. godine ju je osvojio Riki Šroder za "novu zvezdu godine". Tada je imao svega devet godina.

Foto: Xavier Collin / Avalon / Profimedia

Kuper je i pre nekoliko meseci osvojio Emi za najboljeg sporednog glumca, a Milera je glumio kada je imao svega 14 godina.

Osim Kupera, i njegov kolega, ujedno i jedan od kreatora serije, Stiven Grejem, osvojio je nagradu za najboljeg glumca u ograničenoj seriji. Nagradu mu je dodelio Leonardo Dikaprio, a njih dvojica su se i zagrlili na sceni. Grejem se zatim u govoru zahvalio svojoj supruzi Ani Volters, koja je takođe radila na seriji i kao glumica, i kao izvršna producentkinja.

U galeriji pogledajte kadrove iz serije "Adolescencija":

"Rekao sam to već, ali, spasila si mi život", rekao je te poručio i svojoj deci kako ih "voli do Meseca i nazad zauvek".

Erin Doerti takođe je odnela zlatnu satuetu i u govoru poručila: "Ne želim da pretpostavljam, ali mislim da svi znamo - idite na terapiju. Život može biti težak, mentalno zdravlje je sve, tako da, zahvalite svojim terapeutima, bila mi je čast igrati jednu. Hvala svima".

Serija je osvojila nagradu za miniseriju, antologijsku seriju ili televizijski film.

