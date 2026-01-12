Slušaj vest

Sinoć smo na crvenom tepihu povodom 83. dodele Zlatnih globusa mogli da vidimo paradu modnih izdanja koja su se nadmetala da budu jedinstvena i da izazovu pažnju i to su i uspela, ali na loš način. Pogledajte najgore obučene dame na sinoćnoj dodeli Zlatnih globusa.

Sinoć je u Los Anđelesu održana 83. dodela Zlatnih globusa, a među dobitnicima su se posebno izdvojili filmovi One Battle After Another i Hamnet, kao i serija Adolescence.

Kao i uvek, oči ljubitelja mode su uprte i na crveni tepih i iščekivanje modnih kombinacija poznatih dama, a može se reći da smo ipak očekivali više da vidimo.

Dženifer Lorens Foto: OCoonor/Arroyo/AFF-USA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Bilo je verovatno više modnih promašaja nego što smo navikli da vidimo.

Mnogo se spekuliše o modnom izdanju Dženifer Lopez, koja se pojavila u haljini Jean-Louis Scherrer Haute Couture iz kolekcije za 2023.

U pitanju je sirena model sa rolka detaljem i ogromnim pufnastim završetkom na dnu toalete koji je istakao njene obline,a jedno od glavnih pitanja koje je ovo izdanje nametnulo jeste li ili nije Džej Lo nosila donji veš na dodeli Zlatnih globusa.

Dženifer Lopez Foto: Frederic J. BROWN / AFP / Profimedia

Glumica Dženifer Lorens se takođe nije proslavila svojim izdanjem, pa je kao i Džej Loi za Zlatni globus odabrala golu haljinu Živanšija.

Haljina je bila potpuno providna, sa dubokim dekolteom i oštrim izrezima sa obe strane struka. Ali svuda je bila prekrivena kišom vezenog cveća u ružičastoj i zelenoj boji.

Modni promašaji sa dedele Zlatnih globusa:

