Anđelina Džoli je samo potrčala ka fonatani i skočila: O ovim dodelama Zlatnog globusa se i dalje priča
Zlatni globus (Golden Globe) tradicionalno otvara sezonu nagrada, a na crvenom tepihu uvek možete očekivati glamur, ali i poneki neočekivani trenutak koji niko nije planirao.
Legendarni trenutci koji se pamte
Anđelina Džoli, 1999. – Posle pobede za ulogu u filmu Gia, napravila je nezaboravan trenutak kada je tokom postdodelnog intervjua skočila u fontanu i povukla sagovornika sa sobom.
Barni dinosaurus, 1998. – Prava apsurdna scena: popularni dinosaur pojavio se na Globusima u svojoj verziji smokinga, što niko nije očekivao.
Zlatni Globusi i viralni sadržaji
Ovi događaji su posebni i jer često stvaraju internet trenutke, čak i kada niko nema nameru da pravi šou. Tokom pandemijske ere, kada su dodele bile na daljinu, deo istorije Globusa ušao je u pop-kulturu kroz kućne kadrove i Zoom estetiku.
Na crvenom tepihu ono što se pamti nije uvek samo lepota, već i detalji koje ljudi dele, komentarišu i pretvaraju u mimove.
Najzapaženija izdanja
Zendaja, 2025
Izlazak koji je eksplodirao onlajn zbog haljine koja kombinuje stari Holivud u modernoj verziji i detalja koje su svi zumirali. Modni mediji su istakli da je u pitanju custom Luj Viton, potpisan od strane Nikolas Žeskjera.
Lejdi Gaga, 2016.
Osvojila je Globus, a internet je zapamtio kadar iz publike koji je postao viralni mim. Vanity Fair je haljinu izdvojio kao izgled koji se urezao u kolektivno sećanje.
Anđelina Džoli, 2012.
Jedan od najcitiranijih „minimalno, ali ubija“ trenutaka. Haljina je Versaće sa prepoznatljivim crvenim detaljem, koju su komentarisali brojni modni kritičari.
Bijonse, 2007.
Haljina Elija Saba smatra se jednim od najupečatljivijih izdanja, opisivana kao izgled vredan same statuete i redovno se vraća na liste najlepših i najuticajnijih modnih momenata Globusa.
