Zlatni globus (Golden Globe) tradicionalno otvara sezonu nagrada, a na crvenom tepihu uvek možete očekivati glamur, ali i poneki neočekivani trenutak koji niko nije planirao.

Legendarni trenutci koji se pamte

Anđelina Džoli, 1999. – Posle pobede za ulogu u filmu Gia, napravila je nezaboravan trenutak kada je tokom postdodelnog intervjua skočila u fontanu i povukla sagovornika sa sobom.

Anđelina Džoli skoila u bazen na dodeli Zlatnih globusa 1999 Foto: printscreen/youtube/Access Hollywood

Barni dinosaurus, 1998. – Prava apsurdna scena: popularni dinosaur pojavio se na Globusima u svojoj verziji smokinga, što niko nije očekivao.

Zlatni Globusi i viralni sadržaji

Ovi događaji su posebni i jer često stvaraju internet trenutke, čak i kada niko nema nameru da pravi šou. Tokom pandemijske ere, kada su dodele bile na daljinu, deo istorije Globusa ušao je u pop-kulturu kroz kućne kadrove i Zoom estetiku.

Na crvenom tepihu ono što se pamti nije uvek samo lepota, već i detalji koje ljudi dele, komentarišu i pretvaraju u mimove.

Najzapaženija izdanja

Zendaja, 2025

Pogledajte u galeriji ovo klasično izdanje Zendeje:

1/8 Vidi galeriju Zendaja na crvenom tepihu Foto: Xavier Collin/Image Press Agency / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Xavier Collin/Image Press Agency / The Mega Agency / Profimedia

Izlazak koji je eksplodirao onlajn zbog haljine koja kombinuje stari Holivud u modernoj verziji i detalja koje su svi zumirali. Modni mediji su istakli da je u pitanju custom Luj Viton, potpisan od strane Nikolas Žeskjera.

Lejdi Gaga, 2016.

Osvojila je Globus, a internet je zapamtio kadar iz publike koji je postao viralni mim. Vanity Fair je haljinu izdvojio kao izgled koji se urezao u kolektivno sećanje.

Anđelina Džoli, 2012.

Jedan od najcitiranijih „minimalno, ali ubija“ trenutaka. Haljina je Versaće sa prepoznatljivim crvenim detaljem, koju su komentarisali brojni modni kritičari.

Pogledajte u galeriji još ikoničnih momenata:

1/7 Vidi galeriju Ikonična izdanja sa dodele nagrada Zlatni globus Foto: HECTOR MATA / AFP / Profimedia, SBM / PictureLux / Profimedia, HFPA / PictureLux / Profimedia

Bijonse, 2007.

Haljina Elija Saba smatra se jednim od najupečatljivijih izdanja, opisivana kao izgled vredan same statuete i redovno se vraća na liste najlepših i najuticajnijih modnih momenata Globusa.

