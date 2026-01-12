Slušaj vest

Na sahrani legendarne francuske glumice Brižit Bardo, koja je preminula u decembru u 91. godini, mala plavuša u teget somotskom šeširu i elegantnom kaputu isticala se među stotinama ožalošćenih.

Devojčica je praunuka filmske ikone i pomalo podseća na svoju slavnu baku. Stigla je u crkvu Notr Dam de l'Asompsion u Sen Tropeu, držeći za ruku svoju majku, An Šarije Bjerkan, dok su njena starija sestra i brat – svi Brižitini praunuci – stajali pored nje.

Pogledajte u galeriji fotografije njene porodice:

Sin Brižit Bardo (Nikola Šarije, Tea Šarije, unuka Brižit Bardo) i članovi porodice njene dece Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Prisutni su bili i Anina sestra Tea Šarije i njihov otac Nikola Šarije (65), jedini sin Brižit Bardo.

Prikaz porodičnog jedinstva bio je posebno emotivan s obzirom na složen odnos između Brižit i Nikole, koji su decenijama bili u sukobu. Nakon razvoda od njegovog oca, Žaka Šarijea, Bardo se distancirala od Nikole i ostavila ga ocu i roditeljima na odgajanje.

Iako su se kasnije pomirili, Bardo je priznala da je imala malo kontakta sa Nikolinim ćerkama i troje mladih praunučadi iz Norveške koji ne govore francuski. Uprkos prošlim teškoćama, porodica je bila ujedinjena u svojoj tuzi, dozvoljavajući čak i najmlađim članovima da se oproste od bake koju nisu dobro poznavali.

Bardo o svom sinu i privatnosti

U junu 2024. godine, Bardo je razgovarala sa Pariz Mačom o Nikoli i otkrila svoj zavet:

„Obećala sam Nikoli da nikada neću pričati o njemu u svojim intervjuima.“

Godinama ranije, Nikola je ubedila majku da ne otkriva detalje njihove veze, ali Bardo je to ipak učinila u svojim memoarima iz 1996. godine, „Initiales B.B.“, zbog čega ju je Nikola tužio i dobio je 250.000 franaka odštete. U slučaju ga je podržao njegov otac, Žak Šarije, koji je preminuo u septembru prošle godine.

Bardo je u knjizi iskreno napisala:

Pogledajte u galeriji još fotogrfija sa sahrane Brižit Bardo:

Sahrana Brižit Bardo Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia, Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA / Abaca Press / Profimedia

„Nisam stvorena da budem majka. Nisam bila dovoljno stara – znam da je užasno priznati, ali nisam bila dovoljno stara da se brinem o detetu.“

Tragične godine i strast prema životinjama

Bardo je zatrudnela sa 25 godina i pokušala je da abortira, ali je bila primorana da osnuje porodicu jer je abortus u to vreme bio ilegalan u Francuskoj. U svojim memoarima je opisala:

„Gledala sam svoj ravni, vitki stomak u ogledalu kao dragu prijateljicu nad kojom bih zatvorila poklopac leša.“

Poznata izjava:

"Bolje da sam psa rodila nego bebu"

Pogledajte u galeriji fotografije Brižit Bardo i njenog sina:

Brižit Bardo i njen sin Nikola Žak Šarije  Foto: KEYSTONE Pictures USA / Zuma Press / Profimedia, Bonnotte Jean-Pierre / imago stock&people / Profimedia, Christian Brincourt / Starface / Profimedia

Glumica je želela da bude sahranjena u bašti svog imanja u Sen Tropeu, ali ne pored ljudi, „svakih idiota“.

Fondacija i nasleđe

Zbog svoje velike posvećenosti životinjama, nakon što se penzionisala iz glume u 39. godini, Bardo je ostavila većinu svoje imovine, procenjene na 69,5 miliona evra, Fondaciji koja nosi njeno ime, osnovanoj 1986. godine.

Ne propustitePop kultura"Te noći sam spavao pored nje..." Ovo je bilo poslednje što je Brižit Bardo izgovorila pre nego što je umrla: Ono što je rekla mužu kida dušu
Brižit Bardo
Pop kulturaSahranjena Brižit Bardo: Njenog jedinog sina niko nije video, a oni su držali govore
Brižit Bardo
Pop kulturaOtkriven uzrok smrti Brižit Bardo: Tik pred sahranu njen suprug rekao od čega je preminula
Brižit Bardo
Pop kulturaOvako izgleda kuća u kojoj je živela i umrla Brižit Bardo: Obožavaoci hrle u Sen Trope, hoteli krcati, cene skočile
Brižit Bardo
Pop kulturaOva Srpkinja je bila druga majka Brižit Bardo: Bez Olge slavna glumica nije donosila nijednu odluku
Olga Horstig Primuz je bila menadžer Brižit Bardo

 Video: Sahrana Ljilje Jorgovanović

Sahrana Ljiljane Ljilje Jorgovanović Izvor: Kurir