Daks Šepard sa ćerkom na Instagram fotografiji povodom godišnjice braka, uz kontroverznu objavu.

Slušaj vest

Holivudski supružnici Daks Šepard i Kristen Bel odavno su poznati po tome što bez ulepšavanja govore o roditeljstvu, porodičnim dilemama i izazovima odrastanja. Njihov pristup je iskren, ponekad nesvakidašnji, ali uvek vođen željom da deci pruže sigurnost i razumevanje. Ovoga puta pažnju je privukla Daksova ideja koja je mnoge iznenadila i nasmejala.

Ideja koja je pokrenula lavinu komentara

Gostujući u svom popularnom podkastu "Armchair Expert", glumac je otkrio da razmišlja o vrlo neobičnom poklonu za osamnaesti rođendan mlađe ćerke Delte, koja danas ima 11 godina. Naime, Šepard je rekao da bi voleo da joj ponudi mogućnost zamrzavanja jajnih ćelija, kako bi joj, kada odraste, olakšao donošenje odluka o majčinstvu.

Kako kaže, ideja nije došla iz straha, već iz želje da ćerki ostavi što više slobode u budućnosti.

Kristen Bel Foto: Profimedia

Jedna dečja rečenica promenila tok razgovora

Sve je počelo, kako Daks objašnjava, sasvim spontano. Delta mu je jednog dana rekla da "želi da ima bebu". Ta rečenica naterala ga je da razmišlja dugoročno, daleko izvan dečje perspektive trenutka.

"Rekao sam joj da ću uvek biti tu da je podržim, ali i da pretpostavljam da će se verovatno ostvariti kao majka negde između 35. i 45. godine", ispričao je glumac.

Upravo iz tog razmišljanja rodila se ideja o zamrzavanju jajnih ćelija čim postane punoletna.

"Ja ću to platiti, da ne moraš da brineš"

Šepard je u podkastu podelio i kako je taj razgovor izgledao u praksi.

"Ako budeš želela, možemo da zamrznemo tvoje jajne ćelije kada napuniš 18 godina. Ja ću to platiti, samo da ne moraš kasnije da razmišljaš o tome", rekao je ćerki, želeći da joj skine pritisak koji mnoge žene osećaju godinama kasnije.

Kristen Bel, Daks Šepard Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Reakcija koja ga je vratila u realnost

Ipak, Delta nije bila impresionirana očevom dalekovidom idejom. Naprotiv, njen odgovor bio je kratak i jasan.

"Rekla mi je: ‘Ne, to je ludo! To je previše staro!’", ispričao je Daks kroz smeh.

Kako je objasnio, iz ugla jedanaestogodišnjeg deteta, period između 35. i 45. godine zvuči kao duboka starost. Za nju su srednje dvadesete idealno vreme za sve životne planove.

Roditeljstvo bez tabu tema

Daks Šepard i Kristen Bel imaju dve ćerke – Delti je 11 godina, dok je starija Linkoln nekoliko godina starija. U braku su više od decenije i često ističu da su iskrenost i otvorena komunikacija temelj njihovog roditeljskog stila.

Kristen Bel je ranije govorila koliko je takav pristup zahtevan, ali i neophodan.

"To traži ogromnu mentalnu energiju, jer stalno procenjujete šta da kažete, kako da to izgovorite i da li je pravi trenutak", rekla je glumica jednom prilikom.

Daks Šepard Foto: Armchair Expert/YouTube / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Balans između zaštite i pripreme za život

Kristen je isticala i da roditelji svakodnevno balansiraju između potrebe da zaštite decu i obaveze da ih pripreme za realan svet.

"Morate da ih ne uplašite previše, ali i da im ne ulijete lažnu sigurnost. To je najteži deo", priznala je.

Glumica je nedavno podelila i lepu vest da su njihove ćerke sada prešle u sopstvenu sobu.

"Možete slobodno da mi čestitate – sada spavaju zajedno u svojoj sobi, maze se međusobno, a ne sa nama", rekla je Kristen uz osmeh.

Ranije su, kako su otvoreno govorili, često spavali u istoj sobi ili zajedno gledali televiziju dok ne zaspu – jer im je zajedničko vreme bilo važnije od strogih pravila.

Još jednom, Daks Šepard i Kristen Bel pokazali su da roditeljstvo ne dolazi sa univerzalnim pravilima, već sa stalnim pitanjima, iskrenim razgovorima i puno ljubavi.

VIDEO: Čuvena holivudska glumica obišla Zlatibor: