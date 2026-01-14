Slušaj vest

Suosnivač Microsofta Bil Gejts poslao je gotovo osam milijardi američkih dolara bivšoj supruzi Melindi Frenč Gejts za dobrotvorni rad, čime je njena fondacija postala jedna od najvećih neprofitnih organizacija na svetu, objavio je list Independent

Bil Gejts (70) i Melinda Frenč Gejts (61) najavili su razvod u maju 2021. nakon 27 godina braka. Naknadno su razdvojili svoj filantropski rad, a Frenč Gejts je u maju 2024. najavila da će podneti ostavku na mesto kopredsednice Fondacije Gejts.

Fondacija Gejts potrošila je od 2000. godine 53,8 milijardi dolara (oko 46 milijardi evra) na zdravstvo, ravnopravnost polova, globalni razvoj i obrazovanje, navodi se na njenoj internet stranici.

Melinda će se posvetiti radu za prava žena i porodice

Kada je Frenč Gejts najavila ostavku, napisala je na mreži X: "Prema uslovima mog sporazuma s Bilom, napuštanjem fondacije imaću dodatnih 12,5 milijardi dolara (oko 10 milijardi evra) koje ću posvetiti svom radu u ime žena i porodice."

Većina tog novca navodno je dodeljena Fondaciji Pivotal Philanthropies, neprofitnoj organizaciji osnovanoj 2022. u sklopu šire grupe Pivotal, koju je Frenč Gejts osnovala 2015. kako bi "ubrzala tempo društvenog napretka za žene i mlade u SAD i širom sveta", navodi se na njenoj internet stranici.

