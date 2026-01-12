Slušaj vest

Hajdi Klum je provela romantični dan na plaži u Sent Bartsu sa svojim suprugom Tomom Kaulicom, muzičarem iz grupe Tokio Hotel, koji je 16 godina mlađi od nje.

Pedesetdvogodišnji supermodel, poznata po svom zavodljivom stilu, odlučila je da se opusti i skinula je gornji deo kupaćeg kostima dok je šetala peskom u smeđim tangama sa detaljima na vezicama.

Ne kriju svoju ljubav

Par se stalno grlio i ljubio tokom svog izlaska. U jednom trenutku, majka četvoro dece je zgrabila svog supruga dok su se ljubili u moru.

Tom Kaulic je nosio crno-beli kupaći kostim, sa minđušama i zlatnom ogrlicom, zajedno sa odgovarajućim narukvicama. Hajdi je nosila stilske naočare za sunce, a njena teksturirana plava kosa slobodno je padala niz ramena.

Kada je želela da se zaštiti od znatiželjnih pogleda, gornji deo je zamenila lepršavom limun-žutom majicom.

Međutim, ono što je najviše šokiralo javnost je činjenica da je na plaži bio i brat njenog supruga dok se manekenka golišava ljubila sa mužem.

Ljubavna priča para

Hajdi i Tom su se venčali 22. februara 2019. godine, nakon godinu dana zabavljanja, na privatnoj ceremoniji na luksuznoj jahti. Par će uskoro proslaviti sedmu godišnjicu braka.

Porodični detalji

Hajdi je prethodno bila udata za britanskog pevača Silu od 2005. do 2014. godine. Zajedno imaju sinove Henrija (20), Johana (19) i Lua (16).

Tokom braka, Sil je takođe usvojio Hajdinu ćerku Leni (21), kada je imala pet godina.

