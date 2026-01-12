Dečak iz filma "Sam u kući" posle 35 godina došao na dodelu Zlatnih globusa: Svi u čudu gledali u njega
Glumac Makoli Kalkin se emotivno vratio na dodelu Zlatnih globusa 2026. godine, 35 godina nakon svoje prve nominacije.
Glumac i muzičar, sada 45-godišnjak, dočekan je ovacijama dok je u pozadini svirala kultna pesma Marka Morisona „Return of the Mack“ iz 1996. godine.
Povratak posle decenija
Kalkin je prvi put nominovan za Zlatni globus 1991. godine za najboljeg glumca u mjuziklu ili komediji, zahvaljujući svom probojnom nastupu u prazničnom klasiku „Home Alone“.
Polgedajte u galeriji kako je glumac izgledao na crvenom tepihu:
Ovog puta, glumac se vratio na ceremoniju u pratnji verenice kako bi uručio nagradu za najbolji scenario - film.
„Vau! Hvala vam, ljudi. Prošlo je 35 godina otkako sam poslednji put bio na dodeli Zlatnih globusa. Hvala vam što ste me tako dobrodošli“, rekao je Kalkin publici.
Humor i zasluge scenarista
Dok se šalio o svojoj čuvenoj ulozi u filmu „Sam u kući“, dodao je:
„Znam da je čudno videti me van praznične sezone, ali ja postojim tokom cele godine, obećavam.“
Predstavljajući kategoriju za najbolji scenario, Kalkin je naglasio:
„Dobar scenario je temelj svega.“
Među nominovanim filmovima bili su „Grešnici“, „Jedna bitka za drugom“, „Hamnet“, „Bilo je to samo nesreća“, „Marti Suprim“ i „Sentimentalna vrednost“.
Na kraju, Pol Tomas Anderson je poneo kući nagradu za scenario za film „Jedna bitka za drugom“.
