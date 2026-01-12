Makoli Kalkin u filmu Sam u kući

Glumac Makoli Kalkin se emotivno vratio na dodelu Zlatnih globusa 2026. godine, 35 godina nakon svoje prve nominacije.

Glumac i muzičar, sada 45-godišnjak, dočekan je ovacijama dok je u pozadini svirala kultna pesma Marka Morisona „Return of the Mack“ iz 1996. godine.

Povratak posle decenija

Kalkin je prvi put nominovan za Zlatni globus 1991. godine za najboljeg glumca u mjuziklu ili komediji, zahvaljujući svom probojnom nastupu u prazničnom klasiku „Home Alone“.

Polgedajte u galeriji kako je glumac izgledao na crvenom tepihu:

Ovog puta, glumac se vratio na ceremoniju u pratnji verenice kako bi uručio nagradu za najbolji scenario - film.

„Vau! Hvala vam, ljudi. Prošlo je 35 godina otkako sam poslednji put bio na dodeli Zlatnih globusa. Hvala vam što ste me tako dobrodošli“, rekao je Kalkin publici.

Humor i zasluge scenarista

Dok se šalio o svojoj čuvenoj ulozi u filmu „Sam u kući“, dodao je:

„Znam da je čudno videti me van praznične sezone, ali ja postojim tokom cele godine, obećavam.“

Predstavljajući kategoriju za najbolji scenario, Kalkin je naglasio:

„Dobar scenario je temelj svega.“

Makoli Kalkin na ceremoniji dodele Zlatni globus 1991 godine Foto: J. Cummings / Hollywood Archive / Profimedia

Među nominovanim filmovima bili su „Grešnici“, „Jedna bitka za drugom“, „Hamnet“, „Bilo je to samo nesreća“, „Marti Suprim“ i „Sentimentalna vrednost“.

Na kraju, Pol Tomas Anderson je poneo kući nagradu za scenario za film „Jedna bitka za drugom“.

