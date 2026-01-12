Selena Gomez u Šanel haljini na crvenom tepihu dodele Zlatnih globusa 2026

Slušaj vest

Crveni tepih dodele Zlatnih globusa 2026. godine bio je prepun crnih haljina i staroholivudskog glamura, a Selena Gomez je briljirala u oba stila.

Pevačica i glumica stigla je u hotel Beverli Hilton u spektakularnoj Šanel haljini za čiju je izradu bilo potrebno preko 320 sati.

Detalji haljine

Haljina, ukrašena sa oko 200 detalja vezenja, kombinovala je perje, svileni šifon i organzu. Bez bretela, leđa su se spuštala u obliku slova V, otkrivajući Gomezinu tetovažu ruže.

Pogledajte u galeriji njeno elegantno izdanje:

1/8 Vidi galeriju Selena Gomez u Šanel haljini na crvenom tepihu dodele Zlatnih globusa 2026, sa suprugom Benijem Blankom Foto: Xavier Collin / Avalon / Profimedia, Alessandro Galatoli / Zuma Press / Profimedia, Alessandro Galatoli/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Izgled je upotpunila Šanel nakitom, uključujući velike minđuše sa dijamantima i nekoliko prstenova, dok su njene crne cipele sa remenom za kačket bile vidljive samo kada je podigla dugačku haljinu dok je šetala crvenim tepihom.

Glamur i pratnja

Selena je stigla sa svojim suprugom, producentom Benijem Blankom, koji je nosio crno odelo sa otkopčanom košuljom i upečatljivom brošom. I on je blistao u dijamantima, a na nogama je imao ukrašene mokasine.

Selena Gomez u Šanel haljini na crvenom tepihu dodele Zlatnih globusa 2026, sa suprugom Benijem Blankom Foto: Xavier Collin / Avalon / Profimedia

Ovo je Gomezina četvrta uzastopna nominacija za nagradu „Samo ubistva u zgradi“. Glumica je za crveni tepih izabrala glamuroznu bob frizuru, crni lak za nokte i klasičan crveni karmin.

Selena i Šanel

Gomez je često birala Šanel za elegantne prilike, uključujući suknju od tvida na dodeli Akademije za žene 2024. i teget kombinezon na Filmskom festivalu u Kanu 2019. godine.

Video: Skandal na dodeli Oskara