Nije odolela trendu "golih haljina": Dženifer Lorens se nije stidela da pokaže intimne delove tela!
Tradicionalna dodela Zlatnih globusa 2026 zvanično je završena, no, utisci modnih kritičara i dalje su prisutni kako u svetu slavnih, tako i na društvenim mrežama.
Nakon Dženifer Lopez, koja se pojavila bez gaćica i brushaltera na ovu prestižnu dodelu nagrada, glumica Dženifer Lorens je nastavila niz golih kreacija.
Čini se da je zanosna plavuša odlučila da odbaci nežni stajling koji je godinama gradila i odabere smelu Givenchy golu haljinu.
Crvenim tepihom prošetala je u providnoj toaleti koja ističe njenu vitku figuru, a floralni detalji jedva prekrivaju intimne delove tela. Stajlingu je dodala i svileni ogrtač, takođe, sa motivima cveća koji se savršeno uklopio u celokupan luk
Izdanje je upotpunila talasastom frizurom koja je padala niz ramena, a ne bi trebalo izostaviti ni šminku u bež tonovima koja je istakla njenu prirodnu lepotu.
(Kurir.rs/Superžena)
