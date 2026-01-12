Slušaj vest

Tradicionalna dodela Zlatnih globusa 2026 zvanično je završena, no, utisci modnih kritičara i dalje su prisutni kako u svetu slavnih, tako i na društvenim mrežama.

Nakon Dženifer Lopez, koja se pojavila bez gaćica i brushaltera na ovu prestižnu dodelu nagrada, glumica Dženifer Lorens je nastavila niz golih kreacija.

Dženifer Lopez bez donjeg veša na dodeli Zlatnog globusa 2026
Dženifer Lopez Foto: JIM RUYMEN / UPI / Profimedia

Čini se da je zanosna plavuša odlučila da odbaci nežni stajling koji je godinama gradila i odabere smelu Givenchy golu haljinu.

Crvenim tepihom prošetala je u providnoj toaleti koja ističe njenu vitku figuru, a floralni detalji jedva prekrivaju intimne delove tela. Stajlingu je dodala i svileni ogrtač, takođe, sa motivima cveća koji se savršeno uklopio u celokupan luk

Dženifer Lorens Foto: C Flanigan/imageSPACE / Shutterstock Editorial / Profimedia, JIM RUYMEN / UPI / Profimedia, Doug Peters / Alamy / Profimedia

Izdanje je upotpunila talasastom frizurom koja je padala niz ramena, a ne bi trebalo izostaviti ni šminku u bež tonovima koja je istakla njenu prirodnu lepotu.

(Kurir.rs/Superžena)

