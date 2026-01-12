Slušaj vest

Kejt Hadson je na 83. dodeli Zlatnog globusa u Beverli Hilsu nosila haljinu kuće Giorgio Armani Privé, spojivši stil 2000-ih s glamurom 70-ih. Glumica je bila nominovana za najbolju glumicu u filmskom mjuziklu ili komediji za ulogu u filmu "Song Sung Blue", gde s Hjuom Džekmanom glumi u bračnom tribjut bendu Nila Dajmonda. Njen modni odabir odražavao je estetiku 70-ih, perioda u kom se radnja filma odvija, piše WWD.

Haljina koju je odabrala je iz kolekcije za proleće 2007. godine, a dorađena je za ovu priliku. Izrađena je od srebrne tkanine i imala je pripijenu siluetu s halter izrezom.

U galeriji pogledajte kako je Kejt Hadson izgledala na dodeli Zlatnog globusa 2026:

Kejt Hadson na dodeli Zlatnog globusa 2026 Foto: C Flanigan/imageSPACE / imago stock&people / Profimedia, Imagespace / Zuma Press / Profimedia, C Flanigan/imageSPACE / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nizovi svetlucavih dragulja spuštali su se niz haljinu, koja je imala kosi kroj i prelazila u lepršavu suknju. Izgled je upotpunila nakitom marke Garatti, a za stajling je bila zadužena Sofi Lopez, s kojom često sarađuje.

Modni odabiri na crvenom tepihu

Glumica je i tokom promotivne turneje za film "Song Sung Blue" birala izdanja koja su spajala retro i moderni glamur. Na premijeri u Njujorku nosila je haljinu s potpisom Valentina, dok je za berlinsku odabrala providnu, električno plavu specijalno ručno rađenu kreaciju Vere Vang. U Londonu je nastavila s tematskim odevanjem u haljini s cvetnim vezom.

Prošle godine je na dodeli Zlatnog globusa, gde je bila u ulozi prezenterke, nosila balsku haljinu bez bretela Karoline Herere iz kolekcije za predjesen 2025. godine. Prethodnih godina je preferirala providne siluete, poput crne Valentino haljine 2018. i bele kreacije Versaćea s dubokim dekolteom 2015. godine.

