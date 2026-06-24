Slušaj vest

Porodica Bekam je prošla mnogo uspona i padova proteklih decenija, dok su živeli pod svetlima reflektora, ali jedna od najvećih kriza bez sumnje je ona koja traje u poslednje vreme.

Već dugo se piše da je najstariji sin Dejvida i Viktorije Bekam, 26-godišnji Bruklin Bekam, u lošim odnosima s roditeljima, a on je nedavno blokirao roditelje i braću na društvenim mrežama, dok ih je njegov pravni tim obavestio da ubuduće mogu da mu se obrate samo preko advokata.

Iako ne priča mnogo za medije o svom privatnom životu, poznato je da je Bruklin Bekam trenutno posvećen svom braku s Nikolom Pelc, relativno poznatom glumicom i ćerkom američkog milijardera Nelsona Pelca, dok pokušava da izgradi karijeru u kulinarstvu.

1/12 Vidi galeriju Bruklin Pelc Bekam Foto: Phillip Faraone / Getty images / Profimedia, Printscreen/ Instagram/ nicolaannepeltzbeckham, Printscreen/Instagram/nicolaaneepeltzbeckham

Čime se bavi Bruklin Bekam?

Sin nekadašnjeg fudbalera Dejvida Bekama i bivše "spajsice", danas uspešne kreatorke VIktorije Bekam, godinama je lutao pokušavajući da pronađe svoj pravi poziv.

Njegov otac je stekao svetsku slavu kao igrač Mančester junajteda, ali je Bruklin kao dete igrao za londonski FK Arsenal. Međutim, 2015, godine nije uspeo da dobije stipendiju, pa je rešio da napusti ne samo Arsenal već fudbal uopšte.

Umalo postao fudbaler

– Moj tata nije bio tužan, rekao je da samo želi da budem srećan. Naravno, ja sam bio tužan. To je bio moj ceo život otkad sam bio dvogodišnjak – objasnio je za Variety pre nekoliko godina.

Ipak, Dejvid Bekam je te 2015. u jednom intervjuu priznao da mu je "jedan od njegovih dečaka slomio srce" kad se okrenuo prema njemu i rekao mu da ne želi da bude fudbaler i da mu smeta što ga upoređuju sa ocem.

– Rekao je: "Svaki put kad izađem na teren ljudi govore da je to sin Dejvida Bekama". Ako nisam dobar kao ti, onda to nije dovoljno – prisetio se sportista.

Bruklin sa ocem i mlađom braćom Foto: Reuters

Kao tinejdžer bio konobar

Kad je imao 15 godina, Bruklin je počeo da radi kao barista vikendom u jednom kafiću u Londonu. Dejvid i Viktorija Bekam su često naglašavali da im je bilo veoma važno da decu od malih nogu nauče vrednosti novca i koliko je teško zaraditi ga.

– Trudimo se da im budemo primer, da im pokažemo da je važno raditi naporno – istakao je Bekam za Huffington Post tih dana.

Uspeh u modelingu

Bruklin Bekam Foto: Prfimedia

Nakon što je okačio kopačke o klin i odustao od rada u kafiću, Bruklin je postao maneken, u čemu su mu svakako pomogne veze njegovih roditelja u modnom svetu. Pozirao je za editorijale i naslovne stane brojnih uticajnih časopisa, uključujući kinesko izdanje magazina Vogue, a sarađivao je s nekim od najcenjenijih modnih fotografa današnjice.

Bio je zaštitno lice i brend ambasador mnogih brendova, uključujući Superdry i Huawei, u čijoj je kampanji bio rame uz rame sa Skarlet Johanson, Karli Klos i Henrijem Kavilom.

Najkritikovaniji fotograf

Međutim, posle uspešnog ulaska u modeling, Bruklina je fotografija privukla s druge strane objektiva. Odlučio je da postane profesionalni fotograf sa 16 godina, a odmah je dobio ponudu da snimi kampanju za Burberry BRIT i da mu poziraju istaknuti britanski modeli.

Dok se javnost rugala sinu Bekamovih jer se verovalo da su mu poznanstva roditelja pomogla da dođu do ovog posla, i mnogi poznati fotografi su otvoreno kritikovali Bruklina što ulazi u fotografiju na taj način.

Kris Flojd je rekao da je odluka čuvene modne kuće da angažuje mladog Bekama "devalvacija fotografije" i "providan nepotizam", dok je njegov kolega Džon Gorigan istakao da je to odličan primer "nepravde u mnogim oblastima" industrije.

Bruklin to nije komentarisao, ali je već naredne, 2017. godine, upisao Školu za dizajn "Parsons" u Njujorku kako bi stekao potrebna znanja da bude profesionalni fotograf.

Tu se zadržao samo godinu dana i nije došao do diplome, ali je iste godine objavio svoju prvu foto-knjigu "Šta vidim", koja je naišla na opšti podsmeh na društvenim mrežama i u svetskoj javnosti. Njegove fotografije su opisivane kao lošije od amaterskih, a uz loš kvalitet samog rada tu su i banalni opisi.

Fotografisao je i legendarnog režisera ser Dejvida Atenboroa povodom njegovog novog dokumentarnog filma A Life On Our Planet, a i ovi portreti su uglavnom komenatisani negativno.

Bekam je potom počeo da sarađuje sa čuvenim britanskim fotografom Renkinom kako bi učio od njega, ali je uskoro ponovo promenio interesovanje...

Bruklin Bekam je danas, valjda, kuvar

Od 2021. godine, Bruklin sebe naziva profesionalnim kuvarom, a čim je ušao u svet gastronomije opet je doživeo osudu i podsmeh, a mnogi se i dalje pitaju da li se menadžeri šale s njim dok podržavaju njegove pokušaje da postane zvezda kulinarstva. Mladić je pre pet godina počeo da snima za Instagram i Fejsbuk kako kuva, a svoj projekat je nazvao "Cookin' With Brooklyn".

Kako je otkriveno, da bi se snimila jedna epizoda, Bruiklin je angažovao čak 62 osobe i uložio 100.000 dolara po epizodi, a uz to što je uglavnom predstavljao jela koja skoro svako ume da napravi, kao što su omlet i sendvič, mnogi su primetili da nije vešt. "Kulinarski šou Bruklina Bekama ima jedan problem – on to ne ume", glasio je naslov na postalu NY Post-a.

Mnogi su primetili da Bruklin nije prošao kroz bilo kakvu obuku da bi mogao da se nazove profesionalnim kuvarom, ali je nedavno za Times naglasio da je opsednut gledanjem emisija o kuvanju.

Odnedavno je ušao i u preduzetništvo, pa je počeo da osmišljava i prodaje sopstvene proizvode. Tako je mladi Bekam 2023. pokrenuo brend WESAKE, koji nudi sake u konzervama i flašama, a udružio je snage sa svojim prijateljem Pablom Riverom. U međuvremenu je predstavio još proizvoda, a najnoviji je ljuti sos koji košta više od 17 evra po bočici.

Iako sebe još uvek smatra kuvarom, Bruklin Bekam je nedavno ušao u još jedan posao. On je započeo saradnju s Formulom E i uključio se u projekat Evo Sessions, tokom kog je prošao kroz intenzivan program obuke za vožnju bolida.

Bruklin Bekam je navikao na podsmeh

Sina Bekamovih često nazivaju "kraljem nepotizma", "svetskim šampionom u nepotizmu" i "najvećom nepo bebom", a on se ne osvrće i pokušava da izgradi karijeru u kojoj će uživati.

Mnogi su se šalili na njegov račun, a 2022. godine se mnogo pričalo o tome kako ga je ismejao tiktoker Danijel Mek, koji je sreo sina poznatog para dok je sedeo u svom novom automobilu.

Danijel je snimio ovaj susret i pitao Bruklina: "Čoveče, čime se baviš? Automobil ti je neverovatan! Kako zarađuješ za život?", na šta mu je mladi Bekam odgovoro da je kuvar. "Jesi li ti najbolji kuvar na svetu?", pitao je Danijel i tražio Bruklinu savet kako uspeti u kulinarstvu, a Dejvidov i Viktorijin sin je rekao: "Samo pratite svoju strast i radite ono što vas čini srećnima".

Ovaj kratak susret razjario je korisnike Tik Toka i čitaoce britanskih portala, koji smatraju da je licemerno tvrditi da si automobil od milion funti zaradio kao kuvar, pošto u tom trenutku Bruklin nije zarađivao kuvajući i vladalo je opšte mišljenje da ga izdržavaju roditelji.

VIDEO: Bruklin Bekam i Nikola Pelc