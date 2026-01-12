Povratak svetske dive u Sava Centar: Yasmin Levy 6. novembra u Plavoj dvorani “ONE MORE NIGHT WITH YASMIN LEVY”
Yasmin Levy ponovo stiže u Beograd 6.novembra 2026. godine, nakon trijumfalnog koncerta u Sava Centru 2024. godine i snažne, gotovo intimne veze koju je tom prilikom ostvarila sa domaćom publikom.
Tokom 2026. godine, Yasmin Levy nastupa u okviru planiranih koncerata širom Evrope i Sjedinjenih Američkih Država, a nakon tih nastupa dolazi i pred beogradsku publiku. Ovog puta njena turneja pod nazivom “One More Night with Yasmin Levy” donosi savremeniji, zreliji zvuk i novu umetničku širinu. Ovaj koncept simbolično donosi još jedno veče posvećeno emociji, susretu i muzici.
Publiku očekuju najpoznatije pesme iz njene bogate karijere duge više od dvadeset godina, ali i nove kompozicije čije aranžmane potpisuje Mark Eldridge Kipper, renomirani producent i aranžer poznat po dugogodišnjoj saradnji sa Stingom. Poseban trenutak večeri biće nova, snažna obrada legendarne pesme “Caruso”, koja je već osvojila publiku širom sveta.
Ulaznice su u prodaji putem online platforme tickets.rs i na svim prodajnim mestima Ticket Vision-a: Tickets | Yasmin Levy
Organizator događaja je Stars&More Events, Beograd - agencija koja je izgradila svoj prepoznatljiv ugled kroz produkciju vrhunskih muzičkih događaja.
