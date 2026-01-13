Slušaj vest

Ikona brazilskog fudbala Halk godinama je bio prepoznatljiv po snažnom udarcu i odličnim nastupima u dresu brazilske reprezentacije i ruskog Zenita, ali često se u medijima spominjao i zbog razloga koji nemaju veze sa stadionima.

Nedavno je stupio u brak s Kamilom Anhelom, partnerkom s kojom je u vezi više od pet godina i s kojom ima dvoje dece. Ta vest ne bi privlačila posebnu pažnju da Kamila nije ćerka sestre njegove bivše supruge Iran Anhelo.

U galeriji pogledajte

1/5 Vidi galeriju Fudbaler Halk se oženio devojkom kojoj je bio teča Foto: Printscreen/ Instagram/ hulkparaiba

Drugim rečima, dok je bio u braku s Iran i s njom dobio troje dece, Halk je Kamili bio teča punih 12 godina. Zbog toga je njegova sadašnja supruga ujedno i rođaka njegove dece iz prvog braka, dok su deca iz novog braka istovremeno polubraća i polusestre i rođaci toj istoj deci.

Ovakav splet porodičnih veza pokrenuo je brojne rasprave u javnosti jer je situacija prilično zamršena i nije lako razumeti je na prvi pogled.

Uprkos svemu, Halk se ne opterećuje tim pričama, već uživa u novom braku i posvećen je sportskim izazovima u Atletico-MG-u, za koji i dalje uspešno nastupa u 39. godini.

Video: Venčanje Uroša Živkovića