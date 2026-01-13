Slušaj vest

Ema Stoun pozirala je u Louis Vuitton kreaciji, suknji ravnog kroja i topu, koji je sudeći po reakcijama bio pravi bum na crvenom tepihu "Zlatni globus" (Golden globe 2026) jer ga, na priemr, Vogue stavlja na listu najboljih modnih izdanja, ali fanovi glumice negoduju zbog čudnog stajlinga koji im liči na "kartonsku kutiju" pa se pitaju: "šta je ovo, majko mila?".

Kažu da i Louis Vuitton može da pogreši, dok na drugoj strani, oni kojima se dopada njeno izdanje poručuju da je "ovo potpuno u njenom stilu".

1/3 Vidi galeriju Ema Stoun na dodeli Zlatnih globusa 2026 Foto: C Flanigan/imageSPACE / imago stock&people / Profimedia, Doug Peters / PA Images / Profimedia, David Fisher / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ema Stoun sarađuje godinama sa kutlnom modnom kućom i prepoznatljiva je po jedinstvenom modnom imidžu. Titula zvezde sa stilom ne znači da je zaštićena od kritika, a i nije svaka originalnost u odevanju automatski efektna odnosno nije svaka želja da se razikujete po svojoj suštini originalni stil.

Ipak, Ema izlazi na kraj sa neobičnim stajlinzima kao što joj idu od ruke uloge kojima pomera granice.

Fanovi sada kažu i da je prešla granicu kada je reč o lepoti jer sumnjau da se podvrgla fejsliftingu, o čemu se šuška već duže vreme. Poručuju da je ne prepoznaju i žale za njenim nekadašnjim izgledom. Nije komentarisala navode da je imala plastične operacije.

Ema Stoun Foto: Monica Schipper / Getty images / Profimedia

Bila je nominovana u kategoriji najbolje filmske glumice (mjuzikl/komedija), za ulogu u Bugonia, nagrada je pripala Rouz Bern (If I Had Legs I'd Kick You).

(Kurir.rs/Žena)

