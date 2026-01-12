Slušaj vest

Priča o nekadašnjoj supruzi kralja Tajlanda zvuči kao scenario za filmski triler, ali je u pitanju surova realnost. Život žene koja je nekada bila deo kraljevskog dvora danas se odvija u potpunoj izolaciji i bedi, daleko od luksuza koji je nekada okruživao.

Život uz najekscentričnijeg monarha današnjice

Reč je o Maha Vačiralongkornu, poznatom kao kralj Rama X, vladaru Tajlanda koga svetski mediji već godinama opisuju kao jednog od najneobičnijih i najkontroverznijih monarha savremenog doba. Njegova javna pojavljivanja u kratkim majicama, uskim pantalonama i nesvakidašnjim odevnim kombinacijama često su punila naslovne strane tabloida. Ipak, dok je pažnja bila usmerena na njegovo ponašanje, sudbina njegove bivše supruge odvijala se daleko od očiju javnosti.

U galeriji pogledajte fotografije:

1/7 Vidi galeriju kralj Maha Vadžiralongkorn sa suprugom Foto: Handout / AFP / Profimedia

Tiha dvorska dama koja je postala supruga kralja

Sirasmi Suvadi bila je potpuna suprotnost svom mužu – povučena, nenametljiva i gotovo nevidljiva u javnosti. Krajem devedesetih godina, sa svega 22 godine, započela je službu na dvoru tadašnjeg prestolonaslednika kao dvorska dama. Par se venčao 10. februara 2001. godine. Rama X je tada isticao da želi mirniji i porodični život, naglašavajući da mu je 50 godina i da je vreme za stabilnost.

Rođenje naslednika i privid porodične idile

Četiri godine kasnije dobili su sina, princa Dipangkorn Rasmijotija, jedinog zakonitog naslednika prestola. Njegova starija braća, rođena u prethodnom braku kralja, ostala su bez titula, prava na prezime i doživotno im je zabranjen povratak u Tajland. Iako je spolja delovalo da je kraljevska porodica stabilna, stvarnost je bila znatno drugačija.

Skandal koji je zaprepastio javnost

Godine 2009. Sirasmi se našla u centru skandala kada su u javnost dospele fotografije sa privatne proslave na kojoj se pojavila naga, obučena samo u minijaturne tange. Povod za slavlje bio je rođendan kraljevske pudle Fu-Fu. Pas nije bio običan kućni ljubimac – zvanično je imao čin maršala avijacije Tajlanda. Nakon njegove smrti, u zemlji je proglašena višednevna žalost, što je dodatno pojačalo utisak bizarnosti dvorskog života.

Gubitak titule i potpuna izolacija

Pet godina kasnije usledio je konačan slom. Sirasmi se javno odrekla kraljevske titule nakon velikog korupcionaškog skandala u koji su bili umešani članovi njene porodice. Njeni roditelji, braća, sestra i rođaci osuđeni su na zatvorske kazne zbog mita, krijumčarenja i veza sa ilegalnim kockanjem.

Ipak, najteže posledice snosila je upravo ona. Rama X joj je oduzeo titulu, poslao je u doživotnu izolaciju i dozvolio joj samo nekoliko minuta da se oprosti od sina. Fotografija tog rastanka, na kojoj majka i dete sede na zemlji zagrljeni dok stražari stoje pored njih, ostala je jedini svedok tog trenutka.

Život naslednika i majke razdvojeni kontinentima

Sirasami Suvade Foto: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

Princ Dipangkorn danas uglavnom živi van Tajlanda, školuje se u Minhenu i retko viđa oba roditelja. Njegova majka, nekadašnja princeza, povukla se u provinciju Račaburi, gde živi u uslovima koji su daleko ispod svakog dostojanstva.

Kuća bez struje, bez vode i bez nade

Njena sadašnja kuća više liči na ruševinu nego na dom. Bez struje, sa krovom koji prokišnjava i bez osnovnih sanitarnih uslova, Sirasmi živi u gotovo potpunoj bedi. Prema navodima nemačkog lista Bild, kupatilo i toalet su namerno uništeni. Umesto njih, u dvorištu se nalazi improvizovana drvena šupa sa jamom, a na njenim vratima stoji tabla sa porugljivim natpisom: "Nadam se da ti je ovde udobno kao u palati".

Navodno su, po kraljevom naređenju, posečena i stabla oko kuće kako bi se uklonila senka, a dvorište je prepušteno psima lutalicama.

Tišina kao jedina zaštita

Ova priča teško da će dobiti srećan epilog. Strogi zakoni o uvredi krune i strah od monarhije sprečavaju javnost u Tajlandu da reaguje. Dok ostatak sveta sa nevericom posmatra pad žene koja je nekada živela u raskošnom dvorcu, ona danas opstaje u tišini, daleko od svetla reflektora i moći koja ju je nekada okruživala.

Pogledajte video: Ljubavna priča iz Amazonije