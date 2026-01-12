Slušaj vest

Bruklin Bekam je, prema navodima medija, otkrio razlog zbog kojeg je poslao pravno pismo svojim roditeljima Dejvidu i Viktoriji Bekam, i to uprkos njihovoj želji da izglade dugotrajni porodični sukob.

Prošle nedelje je Dejli mejl objavio da je Bruklin naložio roditeljima da s njim komuniciraju isključivo preko advokata. Ambiciozni kuvar, koji ima 26 godina, navodno je poručio da ne želi da ga roditelji direktno kontaktiraju niti da javno govore o njemu na društvenim mrežama.

Zaštita mentalnog zdravlja

Kako se sada navodi, pismo je poslato kako bi Bruklin zaštitio svoje mentalno zdravlje, jer su objave Dejvida i Viktorije na društvenim mrežama, u kojima je bio označen ili spominjan, imale negativan uticaj na njega.

Izvori tvrde da Bruklin želi da se svaki pokušaj pomirenja odvija privatno, a ne putem društvenih mreža. Izvor blizak porodici rekao je za Miror da je situacija eskalirala nakon što su njegovi "zahtevi da prestanu" bili ignorisani.

"To je počelo da utiče na njegovo mentalno zdravlje. Uradio je to kako bi se zaštitio", rekao je izvor.

Dodaje se i da Bruklin smatra da ga roditelji i dalje vide kao dete, a ne kao odraslu osobu.

Porodica i dalje gaji nadu u pomirenje

U međuvremenu, Dejvid i Viktorija Bekam navodno se i dalje nadaju porodičnom okupljanju, nakon što je Bruklin tiho prkosio svojoj supruzi Nikoli usred porodičnog konflikta. Sukob je dodatno eskalirao u subotu, kada je Nikola uklonila sve tragove porodice Bekam sa svog Instagram profila. Za razliku od nje, Bruklin to nije učinio.

Glumica (31) je obrisala sve objave povezane sa Bekamovima nakon što je njen suprug blokirao roditelje i braću na društvenim mrežama. Među obrisanim objavama bila je i rođendanska čestitka upućena Viktoriji Bekam.

Blokiranje porodice na društvenim mrežama

Bruklinov mlađi brat Kruz ranije je potvrdio da je Bruklin blokirao celu porodicu na društvenim mrežama, nakon navoda da su ga oni otpratili. Nikola je potom jasno stavila do znanja da joj je sopstvena porodica prioritet, nazivajući ih "svojom ekipom", uz objavljivanje fotografija sa njima. Na jednoj od njih šeta pored velikog bazena u jednoj od luksuznih kuća svojih roditelja, Nelsona i Klaudije, dok su svi zagrljeni. Podelila je i objavu sa porodičnim fotografijama sa nedavne rođendanske proslave, kao i slike Bruklina sa njihovim psima.

U opisu je napisala: "Neka od mojih omiljenih sećanja kod kuće – i, Bože, moja mama je najlepša osoba iznutra i spolja, želim da budem baš kao ona."

Nekadašnji javni znakovi bliskosti

Tokom vikenda Nikola je uklonila sav sadržaj povezan sa porodicom Bekam. Još 2024. godine, kada je Viktorija slavila 50. rođendan, dobila je mnoštvo toplih poruka porodice i prijatelja, uključujući i Nikolu. Ta objava je tada utišala glasine o nesuglasicama, ali ju je Nikola sada uklonila sa svog profila.

Glasine o sukobu nakon venčanja

Priče o tenzijama između Nikole i Viktorije pojavile su se nakon raskošnog venčanja Nikole i Bruklina u aprilu 2022. godine. Šuškalo se da je Nikola odbila da nosi venčanicu iz Viktorijine modne kuće, odlučivši se za kreacije Valentina, Kristijana Diora i Versaćea. Navodno je Viktorija bila nezadovoljna jer Nikola nije želela da je više uključi u planiranje venčanja. Takođe se tvrdilo da su Bekamovi bili u drugom planu tokom ceremonije.

Nikolino objašnjenje

Nikola Pelc u venčanici Foto: Printscreen/Instagram/nicolaaneepeltzbeckham

Nikola je kasnije potvrdila da su glasine počele jer nije nosila Viktorijinu haljinu, ali je negirala da postoji "svađa". Objasnila je da Viktorijin atelje jednostavno nije imao vremena da izradi haljinu i dodala: "Nijedna porodica nije savršena."

Rekla je i: "To nije svađa! Stalno svuda viđam tu reč – "svađa, svađa, svađa". Možda su ljudi nešto naslutili, pa su to tako nazvali?"

Dodala je da je zaista želela da nosi Viktorijinu haljinu i da ju je rastužilo što se piše da to nikada nije planirala.

Potpuni prekid komunikacije

Iako su Nikola i Bruklin mesecima nakon venčanja retko viđani sa porodicom Bekam, javno su umanjivali značaj glasina – sve do nedavno. Prošlog meseca Kruz je potvrdio da je Bruklin blokirao celu porodicu, napisavši: "Moja mama i tata nikada ne bi otpratili svog sina. Hajde da budemo precizni. Probudili su se blokirani. Kao i ja."

To je bio najjasniji znak da komunikacija među njima praktično ne postoji.

Razgovara sa babom i dedom

Bruklin Bekam, Nikola Pelc Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Navodno je Bruklin prijateljima rekao da je njegov odnos sa roditeljima "završen", ali izvori tvrde da i dalje održava blizak odnos sa bakama i dekama sa obe strane.

"Iako su odnosi sa roditeljima završeni, on i dalje gaji duboku ljubav prema bakama i dekama. To se nikada nije promenilo", rekao je izvor za Miror.

Bruklin se tokom godine nije pojavio ni na jednom važnom porodičnom događaju, uključujući proslavu očevog 50. rođendana i nedavno dodeljenu titulu.

Ipak, izvor zaključuje: "Dejvid i Viktorija nikada neće odustati od pokušaja pomirenja sa sinom. Ništa to neće promeniti. On je zauvek njihov sin i uvek će javno pokazivati koliko im je stalo."

