Ceremonija Zlatnih globusa, koji je vodila Niki Gleiser, održala se u Beverli Hiltonu u Los Anđelesu u nedelju, 11. januara. Samo nedelju dana nakon što su zvezde otvorile sezonu crvenog tepiha na Critics Choice Awards, sinoćni stajlinzi su još veći i smeliji nego što smo mogli da zamislimo.

Dženifer Lorens, Dženifer Lopez i Selena Gomez bile su samo neke od zvezda koje su "razumele zadatak" i zaista impresionirale na velikoj holivudskoj noći. Evo najboljih izdanja sa večerašnjeg zvezdanog događaja.

Dženifer Lopez

1/4 Vidi galeriju Dženifer Lopez bez donjeg veša na dodeli Zlatnog globusa 2026 Foto: Doug Peters / Alamy / Profimedia, JIM RUYMEN / UPI / Profimedia, Frederic J. BROWN / AFP / Profimedia

Prezentatorka Dženifer Lopez skoro je ukrala pažnju kada je pokazala stomak u arhivskoj haljini Jean Louis Scherrer Haute Couture iz kolekcije LILY et Cie. Kombinovala je komad iz 2003. sa Džudit Lieber tašnom i nakitom SABYASACHI.

Dženifer Lorens

1/5 Vidi galeriju Dženifer Lorens Foto: C Flanigan/imageSPACE / Shutterstock Editorial / Profimedia, JIM RUYMEN / UPI / Profimedia, Doug Peters / Alamy / Profimedia

Kandidatkinja za nagradu "Die My Love" Dženifer Lorens ostavila je bez daha u poluprovidnoj Givenchy haljini Sar Burton, ukrašenoj šljokicama i cvetnim vezom, uz izvezenu bomber jaknu.

Selena Gomez

1/8 Vidi galeriju Selena Gomez u Šanel haljini na crvenom tepihu dodele Zlatnih globusa 2026, sa suprugom Benijem Blankom Foto: Xavier Collin / Avalon / Profimedia, Alessandro Galatoli / Zuma Press / Profimedia, Alessandro Galatoli/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kandidatkinja za nagradu "Only Murders in the Building" Selena Gomez oduševila je u prilagođenoj Chanel haljini od baršuna sa korsetom, ukrašenoj belim cvetovima od pera, svile i šifona, koja je zahtevala 323 sata izrade, dok je uživala na večernjem izlasku sa suprugom Benijem Blankom.

Majli Sajrus

1/5 Vidi galeriju Majli Sajrus na dodeli Zlatnih globusa 2026 Foto: C Flanigan/imageSPACE / imago stock&people / Profimedia, imageSPACE, Imagespace / Alamy / Profimedia, JIM RUYMEN / UPI / Profimedia

Kandidatkinja za nagradu "Dream as One" Majli Sajrus zablistala je u crnoj haljini sa šljokicama dugoj do poda, sa dramatičnim detaljima na rukavima, uz nakit Tiffany & Co. i blistavi verenički prsten.

Kejt Hadson

1/4 Vidi galeriju Kejt Hadson na dodeli Zlatnog globusa 2026 Foto: C Flanigan/imageSPACE / imago stock&people / Profimedia, Imagespace / Zuma Press / Profimedia, C Flanigan/imageSPACE / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kandidatkinja za nagradu "Song Sung Blue" Kejt Hadson zasijala je u srebrnoj haljini sa resama i izvezenim dekolteom sa draguljima. Nakit Garatti dodatno je pojačao wow efekat.

Džulija Roberts

1/5 Vidi galeriju Džulija Roberts na dodeli Zlatnih globusa 2026 Foto: Frederic J. BROWN / AFP / Profimedia, imageSPACE / imago stock&people / Profimedia, Michael TRAN / AFP / Profimedia

Kandidatkinja za nagradu "After the Hunt" Džulija Roberts izabrala je prilagođenu dugu haljinu od svilenog baršuna Giorgio Armani Privé sa dubokim dekolteom i strukturiranim ramenima. Haljinu je upotpunila crnom tašnom i upadljivim nakitom na desnoj ruci.

Pamela Anderson

1/5 Vidi galeriju Pamela Anderson na dodeli Zlatnih globusa 2026 Foto: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Doug Peters / Alamy / Profimedia, imageSPACE, Imagespace / Alamy / Profimedia

Prezentatorka Pamela Anderson pokazala je ponovo plavu kosu na crvenom tepihu, a oduševljenje su izazvali i njena Ferragamo bluza i duga suknja, uz mnoštvo Pandora nakita.

Džena Ortega

1/3 Vidi galeriju Džena Ortega na dodeli Zlatnih globusa 2026 Foto: imageSPACE / imago stock&people / Profimedia, imageSPACE, Imagespace / Alamy / Profimedia

Kandidatkinja za nagradu „Wednesday“ Džena Ortega privukla je poglede u haljini Dilara Findikoglu sa odvažnim izrezima, uparenoj sa Simone Jewels minđušama i prstenjem.

Arijana Grande

1/5 Vidi galeriju Arijana Grande na dodeli Zlatnih globusa 2026 Foto: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, imageSPACE, Imagespace / Alamy / Profimedia

Kandidatkinja za nagradu "Wicked: For Good" Arijana Grande bila je zapažena u drapiranoj haljini Vivienne Westwood Couture sa crnim baršunastim mašnom i nostalgičnom punđom.

Ana de Armas

1/5 Vidi galeriju Ana de Armas na dodeli Zlatnih globusa 2026 Foto: imageSPACE, Imagespace / Alamy / Profimedia, CraSH/imageSPACE / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Prezentatorka Ana de Armas izazvala je pažnju u prilagođenoj Louis Vuitton haljini od tila i čipke sa crnim šljokičastim vezom, sa prorezom iznad butine i talasastim rubom.

