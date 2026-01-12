Najbolji stajlinzi sa Zlatnih globusa 2026: Ove zvezde podigle su modu na viši nivo, za njima su se nizali uzdasi
Ceremonija Zlatnih globusa, koji je vodila Niki Gleiser, održala se u Beverli Hiltonu u Los Anđelesu u nedelju, 11. januara. Samo nedelju dana nakon što su zvezde otvorile sezonu crvenog tepiha na Critics Choice Awards, sinoćni stajlinzi su još veći i smeliji nego što smo mogli da zamislimo.
Dženifer Lorens, Dženifer Lopez i Selena Gomez bile su samo neke od zvezda koje su "razumele zadatak" i zaista impresionirale na velikoj holivudskoj noći. Evo najboljih izdanja sa večerašnjeg zvezdanog događaja.
Dženifer Lopez
Prezentatorka Dženifer Lopez skoro je ukrala pažnju kada je pokazala stomak u arhivskoj haljini Jean Louis Scherrer Haute Couture iz kolekcije LILY et Cie. Kombinovala je komad iz 2003. sa Džudit Lieber tašnom i nakitom SABYASACHI.
Dženifer Lorens
Kandidatkinja za nagradu "Die My Love" Dženifer Lorens ostavila je bez daha u poluprovidnoj Givenchy haljini Sar Burton, ukrašenoj šljokicama i cvetnim vezom, uz izvezenu bomber jaknu.
Selena Gomez
Kandidatkinja za nagradu "Only Murders in the Building" Selena Gomez oduševila je u prilagođenoj Chanel haljini od baršuna sa korsetom, ukrašenoj belim cvetovima od pera, svile i šifona, koja je zahtevala 323 sata izrade, dok je uživala na večernjem izlasku sa suprugom Benijem Blankom.
Majli Sajrus
Kandidatkinja za nagradu "Dream as One" Majli Sajrus zablistala je u crnoj haljini sa šljokicama dugoj do poda, sa dramatičnim detaljima na rukavima, uz nakit Tiffany & Co. i blistavi verenički prsten.
Kejt Hadson
Kandidatkinja za nagradu "Song Sung Blue" Kejt Hadson zasijala je u srebrnoj haljini sa resama i izvezenim dekolteom sa draguljima. Nakit Garatti dodatno je pojačao wow efekat.
Džulija Roberts
Kandidatkinja za nagradu "After the Hunt" Džulija Roberts izabrala je prilagođenu dugu haljinu od svilenog baršuna Giorgio Armani Privé sa dubokim dekolteom i strukturiranim ramenima. Haljinu je upotpunila crnom tašnom i upadljivim nakitom na desnoj ruci.
Pamela Anderson
Prezentatorka Pamela Anderson pokazala je ponovo plavu kosu na crvenom tepihu, a oduševljenje su izazvali i njena Ferragamo bluza i duga suknja, uz mnoštvo Pandora nakita.
Džena Ortega
Kandidatkinja za nagradu „Wednesday“ Džena Ortega privukla je poglede u haljini Dilara Findikoglu sa odvažnim izrezima, uparenoj sa Simone Jewels minđušama i prstenjem.
Arijana Grande
Kandidatkinja za nagradu "Wicked: For Good" Arijana Grande bila je zapažena u drapiranoj haljini Vivienne Westwood Couture sa crnim baršunastim mašnom i nostalgičnom punđom.
Ana de Armas
Prezentatorka Ana de Armas izazvala je pažnju u prilagođenoj Louis Vuitton haljini od tila i čipke sa crnim šljokičastim vezom, sa prorezom iznad butine i talasastim rubom.
(Kurir.rs/People)
Pogledajte video: Selma Hajek na Zlatnim globusima 2022