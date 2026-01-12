Timoti Šalame sa Zlatnim globusom na dodeli nagrada u Holivudu

Na nedavnoj dodeli Zlatnih globusa, Timoti Šalame je proglašen za najboljeg glumca u kategoriji komedije ili mjuzikla zahvaljujući ulozi u filmu Marty Supreme. Tokom govora zahvalnosti, glumac je istakao važnost ljudi koji su mu pomogli, posebno se obraćajući svojoj partnerki.

"Zahvalan sam njoj, pored svojih roditelja i svih saradnika koji su me podržavali", rekao je Šalame, izazivajući aplauz publike.

Neočekivani trenutak sa Kajli Džener

Ipak, pažnju medija i publike privukao je jedan kratak, pomalo neobičan momenat tokom ceremonije. Na viralnim snimcima primećeno je da je Šalame nakratko nagnuo prema Kajli Džener i rekao: "Mora da me mrziš." Kajli je navodno odgovorila kratkim "da", nakon čega je glumac upitao da li je "zabrinuta".

Reakcija Kajli Džener bila je smirena, ali odlučna. "Ovo nije mesto za takav komentar i nemoj da budeš dosadan", rekla je, dok su kamera i društvene mreže zabeležile ovaj trenutak.

Reakcije publike i kontekst

Na društvenim mrežama, trenutak je protumačen na različite načine – neki korisnici ga vide kao šalu, dok drugi smatraju da je komunikacija bila napeta. Nije jasno da li su reči Šalamea i Kajli ozbiljno shvaćene ili je u pitanju pogrešno protumačen trenutak.

Kajli Džener i Timoti Šalame na dodeli Critics choice nagrada Foto: E! Entertainment / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Ovo nije prvi put da se par javno pojavljuje zajedno. Kada je Šalame osvojio nagradu na Critics Choice dodeli, u govoru se emotivno zahvalio Kajli, rekavši da su tri godine zajedno i da ne bi mogao postići uspeh bez nje, na šta mu je ona uzvratila jednostavnim, ali dirljivim: "Volim te".

