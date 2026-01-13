Slušaj vest

Jedan od najpraćenijih parova Holivuda i Bolivuda,Prijanka Čopra Džonas i Nik Džonas, privukao je sve poglede na sinoćnjoj dodeli Zlatnog globusa u Los Anđelesu. Iako se često govori o njima kao o tandemu "lepotica i zver" zbog primetne razlike u atraktivnosti, njihova ljubav traje čvrsto od 2018. godine kada su se venčali.

Prijanka se pojavila kao jedan od prezentera u elegantnoj Dior haljini dizajnera Džonatana Andersona, upotpunjenoj raskošnim nakitom. Nik, s druge strane, nosio je klasičan smoking, ali je delovao nešto napetije nego na prošlim događajima poput Met Gale 2025, kada je čak izazvao pažnju svojim nepristojnim ponašanjem prema supruzi zbog glomaznog šešira.

U galeriji pogledajte fotografije Prijanke i Nika sa Zlatnih globusa:

1/4 Vidi galeriju Prijanka Čopra i Nik Džonas na Zlatnim globusima 2026 Foto: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, imageSPACE / imago stock&people / Profimedia

Kritike i komentari na račun para

Od samog početka njihove veze javnost je bila fascinirana, ali i skeptična. Kritičari su često isticali da Prijanka (43) znatno dominira u izgledu nad svojim 11 godina mlađim suprugom, naglašavajući da Nik ponekad deluje više kao njen mlađi brat nego partner.

"Ona svetska klasa, on suvi prosek – neprimetan pored ovakve lepote", glasili su komentari. Ipak, sve to nije poremetilo njihov brak, koji i dalje deluje stabilno i ispunjeno, sa jasnim znakom da su sretni zajedno i u privatnom i u javnom životu.

Romantični gestovi i porodične radosti

Nik Džonas pokazuje koliko je posvećen i romantičan suprug. Poznata Prijanka i Nik prvi put su javno predstavili ćerkicu Malti Mari 2023. godine, godinu dana nakon njenog rođenja, a tada je Nik oduševio sve prisutne toplim rečima prema supruzi:

"Za moju prelepu ženu, ti si smiraj u ludilu, stena u oluji, i volim da budem u braku sa tobom. To je najveći dar. Volim da budem roditelj s tobom, tako Malti Mari... Zdravo, dušo. Jedva čekam da dođem ovamo sa tobom za 15 godina i osramotim te pred tvojim prijateljima", rekao je sa bine Nik.

Mnogi su primetili da je Nik Džonas oduvek važio za velikog zavodnika, ranije je bio u vezi sa Demi Mur, ali u vezi sa Prijankom očigledno pokazuje da je promenio fokus – na porodicu i dugogodišnji brak.

Pogledajte video: Selma Hajek na dodeli Zlatnih globusa 2023