U Beču je večeras tačno u 19 časova održan žreb za jubilarnu, 70. Pesmu Evrovizije, čime je zvanično utvrđeno koje će zemlje nastupati u prvom, a koje u drugom polufinalu ovog prestižnog muzičkog takmičenja.

Iako Srbija još nije izabrala predstavnika za Evroviziju, već sada je poznato da će se naša zemlja boriti za prolazak u finale tokom prve polufinalne večeri.

Srbija u prvom polufinalu

Delegacije zemalja učesnica dobile su informaciju u kojoj će polufinalnoj večeri nastupati, dok će tačan redosled izvođenja pesama biti naknadno određen od strane producenata takmičenja.

U prvom polufinalu, zajedno sa Srbijom, nastupiće sledeće zemlje: Nemačka, Italija, Crna Gora, Estonija, Gruzija, Portugal, San Marino, Hrvatska, Švedska, Poljska, Belgija, Litvanija, Finska, Izrael, Moldavija i Grčka.

Spisak učesnika drugog polufinala

U drugoj polufinalnoj večeri publika će imati priliku da vidi nastupe predstavnika sledećih zemalja: Francuska, Velika Britanija, Austrija, Albanija, Danska, Jermenija, Rumunija, Kipar, Švajcarska, Norveška, Azerbejdžan, Luksemburg, Malta, Bugarska, Australija, Ukrajina, Češka i Litvanija.

Zemlje koje su najavile bojkot

Ovogodišnje izdanje Evrovizije obeležiće i bojkot nekoliko zemalja. Španija, Irska, Island, Holandija i Slovenija odlučile su da ne učestvuju u takmičenju, izražavajući protest zbog učešća Izraela i humanitarne situacije u Pojasu Gaze.

Reakcija direktora Evrovizije

Povodom odluke pojedinih zemalja da odustanu od takmičenja, oglasio se izvršni direktor Evrovizije, Martin Grin, koji je uputio saopštenje javnosti.

"Znam da mnogi od vas trenutno osećaju snažne emocije. I ja ih osećam, zato sam i želeo da vam se direktno obratim," započeo je Martin Grin i istakao da je svestan reakcija publike i fanova na dešavanja na Bliskom istoku, kao i toga da se ta pitanja povezuju sa Evrovizijom.

"Niko ne može ostati ravnodušan na ono što smo videli u regionu tokom prethodnih nekoliko godina. Neki od vas su nam pisali, oglašavali se ili izražavali bes i bol zbog onoga što doživljavaju kao tišinu pred tragedijom. Želim da kažem da vas čujemo."

Evrovizija kao simbol jedinstva

U nastavku obraćanja, direktor takmičenja podsetio je na osnovne vrednosti Evrovizije.

"Evrovizija je nastala pre 70 godina – u podeljenoj i slomljenoj Evropi – kao simbol jedinstva, mira i nade kroz muziku. Te osnove se nisu promenile," rekao je i naglasio da takmičenje opstaje upravo zahvaljujući jasnim pravilima i ideji povezivanja ljudi kroz umetnost, bez obzira na političke okolnosti.

"Jedini način da Evrovizija nastavi da spaja ljude jeste da se držimo pravila pre svega."

Poruka fanovima i učesnicima

Grin je poručio da će u budućnosti striktno insistirati na poštovanju pravila i reagovati na svako neprimereno ponašanje, ali i uputio posebnu poruku fanovima iz zemalja koje su odlučile da bojkotuju takmičenje.

"Poštujemo njihove stavove i odluke. Nastavićemo da radimo sa njima u nadi da će se uskoro vratiti na takmičenje."

Na kraju je naglasio da su umetnici, delegacije i publika srce Evrovizije, uz poruku da će organizatori učiniti sve da takmičenje i u narednim decenijama ostane mesto susreta, muzike i zajedništva.

"Posvećeni smo tome da Evrovizija i narednih 70 godina ostane prostor u kojem se ljudi povezuju, uče jedni o drugima i slave ono što ih spaja."

